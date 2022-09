Seit Monaten befindet sich der Euro in einem bedenklichen Abwärtstrend. Doch was, wenn heute nach der EZB-Sitzung durch die richtigen Worte von Frau Lagarde der Euro wieder an Stärke gewinnt? Welche Auswirkungen könnte das haben? Von Johann Werther

Niedrigere Rohstoffkosten

Das Erste, wodurch sich ein stärker werdender Euro bemerkbar machen sollte, sind billigere Rohstoffpreise. Da fast alle Rohstoffe wie Öl, Weizen etc. in US-Dollar bemessen werden, verlieren diese für Euro Investoren an Wert und sind billiger zu haben. Dies würde nicht nur Preise an Tankstellen und für Autos wieder drücken, sondern hätte auch zur Folge, dass die Inflation im Euro-Raum einen gehörigen Satz nach unten machen könnte.

Anleihen werden attraktiver

Ein starker Euro kann aktuell nur durch eine Zinserhebung der EZB wieder ins Gespräch rücken. Steigen die Zinsen im Euro-Raum, so könnte einiges der Gelder, welches von Europa aus in amerikanische Staatsanleihen geflossen ist, wieder zurück in die Heimat finden. Außerdem würden Anleihen höher rentieren, während Assets wie Immobilien weiter abwerten dürften. Rein makroökonomisch dürften Aktien aus dem EU-Raum ebenfalls abwerten, allerdings kann man nach der katastrophalen Notenbankpolitik des letzten Jahres und der Abwertung der Aktienmärkte davon ausgehen, dass ein steigender Euro mit grünen Vorzeichen begrüßt werden würde.

Amerikanische Aktien profitieren

Doch die wirklichen Gewinner einer solchen Entwicklung sitzen in Amerika. Vor allem die großen Big-Tech Player wie Amazon, Apple und Microsoft hatten bei ihren letzten Quartalsberichten allesamt Gewinneinbußen aufgrund der Währungseffekte im Euro-Raum. Sollte der Euro wieder stärker werden, könnten diese mehr US-Dollar aus diesem Markt schlagen und dürften so wieder einen kleinen Aufwärtstrend erleben.