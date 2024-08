Die Aktie des dänischen Adipositas-Spezialisten geht ab wie eine Rakete. 2024 stieg der Hot Stock schon um sagenhafte 400 Prozent. Dreistellige Kurse sind wohl nur eine Frage der Zeit



Präparate gegen Adipositas boomen und bescheren vielen Pharmaherstellern satte Gewinne und deren Aktien fette Kurszuwächse. Der dänische Marktführer Novo Nordisk, der die Abnehmspritzen Ozempic und Wegovy herstellt, ist dank der hohen Kursgewinne inzwischen sogar zum teuersten Unternehmen Europas aufgestiegen. (…) Die anhaltend starke Nachfrage nach Abnehmprodukten zieht immer mehr Pharmafirmen und Gesundheitsdienstleister an, die an neuen Arzneimitteln gegen Fettleibigkeit forschen und auf den fahrenden Adipositas-Zug aufspringen wollen.



Unter ihnen befindet sich auch ein dänische Wirkstoffhersteller. Das Unternehmen hat eine Substanz auf Amylin-Basis in der ersten Testphase, die im Erfolgsfall einen neuartigen Ansatz zur Behandlung von Adipositas darstellen könnte. Amylin reduziert die Nahrungsaufnahme auf Ebene der kortikalen Gehirnzellen. Es hemmt die Glukagon-Sekretion und verzögert so die Magenentleerung. Richtungsweisende Phase-1-Date, das hohes Potenzial auch in Kombi-Studien entfalten könnte, wollen die Dänen im zweiten Halbjahr vorlegen. (…)



Das macht das Unternehmen auch zum Übernahmekandidaten. Jüngst gab es Gerüchte, der amerikanische Pharmariese Merck & Co. könnte in den Adipositas-Markt einsteigen und sich Know-how über Akquisitionen erkaufen. Erfahren Sie in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE, um welche für spekulative Anleger sehr spannende und aussichtsreiche Aktie es sich handelt.



Hohe Zinsen und teures Bauen belasteten Deutschlands Immo-Konzerne. Welche Chancen die Zinswende nun bringt (S.26)



Das Unternehmen wächst und gedeiht. Das belegen die Zahlen zum zweiten Quartal, die von einem intakten langfristigen Aufwärtstrend untermauert werden. Allerdings zeichnen sich auch erste Herausforderungen ab (S.32)



Meist schaut man einfach hindurch – doch der Werkstoff Glas ist ungemein innovativ. Warum die Branche für Investoren mehr als nur einen Blick wert ist, welche Aktien ins Depot gehören (S.36)



Das Edelmetall ist bei Sportlern, aber auch bei Anlegern gefragt. Der Rücksetzer nach dem Kurshoch bietet sich als günstige Einstiegsgelegenheit. Analysten sehen den Goldpreis bald bei 3.000 Dollar (S.46)



Die Kursrückgänge der Vorwoche konnten zu einem Großteil wieder aufgeholt werden. Die Altcoins erholten sich von den überproportionalen vorherigen Kursverlusten (S.54)

