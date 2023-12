Aufgrund prall gefüllter Kassen kann sich der Energiekonzern RWE mehr Investitionen leisten.

So sollen bis 2030 insgesamt 55 Milliarden Euro in den Ausbau der erneuerbaren Energien bei dem DAX-Unternehmen fließen, wie es am Dienstag hieß. Bisher waren nur 50 Milliarden verplant worden. Im Zuge dessen soll die Erzeugungskapazität innerhalb der kommenden 6 Jahre auf 65 Gigawatt fast verdoppelt werden. Dies waren allerdings nicht die einzigen positiven Entwicklungen, die die RWE-Aktie zuletzt trieben. Auch Aussagen zu einer steigenden Dividende von 5 bis 10 Prozent halfen auf ein Wochenplus von 4,5 Prozent. Wie es aktuell bei Beiersdorf und SAP aussieht, lesen Sie in der aktuellen €uro am Sonntag 48/23.

Tops und Flops an der Börse

