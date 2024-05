Diesen Anlagetrend müssen Anleger kennen: Warren Buffett überrascht mit einer neuen Beteiligung. Auch deutsche Milliardäre setzen auf die Branche



Eine Sondergenehmigung machte es möglich und sorgte gleichzeitig für monatelange Spekulationen an der Wall Street: Über fast zwei Quartale hinweg hatte Berkshire Hathaway, die Holding des Starinvestors Warren Buffett, Anteile an einem Unternehmen aus dem Finanzsektor erworben. Mit Erlaubnis der US-Börsenaufsicht musste der Altmeister vorerst nicht offenlegen, um welche Firma es sich handelt, was die Gerüchteküche entsprechend anheizte, bevor am Donnerstag vergangener Woche das Geheimnis gelüftet wurde: Es handelte sich um einen Konzern, der in Deutschland wohl nur Insidern bekannt war, in den USA aber unter den börsennotierten seiner Branche zu den absoluten Schwergewichten zählt.



Nun macht eine Schwalbe noch keinen Sommer, aber im Fall der Investments in diese Branche ist in den letzten Monaten ein ansteigendes Investitionsaufkommen zu beobachten. Mit dabei ist auch die deutsche Milliardärsfamilie Reimann, die bei ihrer JAB Holding einen Strategieschwenk vollzogen hat. Statt wie bisher rein auf Konsumgüter zu setzen, will man zukünftig stärker in diese Branche einsteigen. Daneben werden Private-Equity-­Gesellschaften seit einigen Monaten wieder als Käufer in dem Bereich aktiv – sowohl am Kapitalmarkt als auch außerbörslich.



Welchen Charme die Branche für die Profis hat und wie auch Privatanleger auf den Trend setzen können







Nvidia kennt keine Grenzen mehr

Bei der Aktie von Nvidia gibt es kein Halten mehr. Nach den jüngsten Geschäftszahlen hat das Papier die Marke von 1.000 Dollar genommen - und wird bald gesplittet (S.6)



Zahlen sorgen für Feierlaune

Dieses Unternehmen für Ticketing und Entertainment glänzt mit starken Zuwächsen, meldet zudem neue Deals für Sportveranstaltungen. Die Aktie erklimmt neue Höchststände (S.8)



Ferrari rast Porsche davon

Warum die Italiener dem deutschen Konkurrenten an der Börse weit vorauseilen können (S.12)



Edelmetallbulle kennt kein Halten mehr

Allen Analysten-Unkenrufen zum Trotz: Von Sommerflaute ist bei Gold und Silber bislang nichts zu spüren. Der Edelmetallbullenmarkt lebt und denkt überhaupt nicht daran, sich an irgendwelche Fahrpläne zu halten (S.39)



Schnelle Gewinne

McDonald’s & Co sind vielen Amerikanern zu teuer, die Aktien stehen unter Druck. Doch der Markt für Essen auf die Schnelle ist zweigeteilt: Fast-Casual-Ketten haben einen Lauf (S.42)



