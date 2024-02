Der Softwarespezialist stand zuletzt unter Druck. Doch überraschend gute Zahlen für 2023 lösten ein Kursfeuerwerk aus



Seit der Finanzinvestor Permira Ende November ein größeres Aktienpaket verkaufte, machte Teamviewer Anlegern wenig Freude. Mit den Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr änderte sich das in dieser Woche: Solide Ergebnisse sowie ein positiver Ausblick bescherten dem Papier einen zweistelligen Sprung nach oben.

Der im MDAX notierte Spezialist für Fernwartungssoftware hat 2023 die eigenen Ziele sowie die Erwartungen der Analysten getroffen. Der Umsatz legte um elf Prozent auf 626,7 Millionen Euro zu, womit die Göppinger die untere Hälfte ihrer eigenen Prognose schafften. Der Nettogewinn legte um gut zwei Drittel auf 114 Millionen Euro zu. Die operative Marge kletterte von 41 auf

42 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie fiel um 81 Prozent höher aus als vor einem Jahr. „Wir haben ein erfolgreiches Jahr 2023 mit starkem Schlussspurt abgeschlossen. Unsere Ziele haben wir erreicht oder sogar übertroffen“, lobte Konzernlenker Oliver Steil.



