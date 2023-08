Die aktuell besten Banken für Ihr Festgeld finden Sie im BÖRSE-ONLINE-Vergleichsrechner. Lassen Sie Ihr Vermögen bequem und einfach wachsen mit Zinsen von über 4 Prozent.

Festgeld ist eine sinnvolle Ergänzung zum Tagesgeld und Wertpapierdepot, um Ihr Vermögen ganz bequem wachsen zu lassen. Im Gegensatz zum Tagesgeld ist Ihre Anlagesumme jedoch für einen festgelegten Zeitraum von 1 bis 5 Jahren gebunden. In dieser Zeit sind also keine Ein- und Auszahlungen möglich, dafür sind die Zinsen beim Festgeld deutlich höher. Aktuell sind bei vielen Anbietern über 4 Prozent drin. Die besten Festgeldkonten aller wichtigen Anbieter finden Sie im BÖRSE-ONLINE-Vergleichsrechner.

Mit dem Festgeldvergleich haben Sie alle Top-Angebote auf einen Blick.

Neben den klassischen Banken bieten auch die Autobanken Festgeldkonten an. Doch aufgepasst: Die Konditionen unterscheiden sich auch hier von Bank zu Bank. BÖRSE ONLINE hat die Top-3-Autobanken für Festgeldzinsen für Sie recherchiert. Diese Anbieter führen das Feld an: die VW Bank mit aktuell 3,6 Prozent, die Renault-Bank mit 3,55 Prozent und die Opel Bank mit 3,25 Prozent Zinsen. Ein Blick auf die Angebote der Autobanken lohnt sich also in jedem Fall.

Die besten Konditionen mit dem Festgeld-Vergleich von BÖRSE ONLINE

Die Anlage in Festgeld gilt als verhältnismäßig sicher. Wie bei jeder anderen Geldanlage besteht jedoch auch hier ein Restrisiko, dass es zu minimieren gilt. Mit dem Vergleichsrechner von BÖRSE ONLINE können Sie auch die Bonität und Einlagensicherung der Banken vergleichen und so den für Sie besten Anbieter finden.

Jetzt Konditionen vergleichen und den besten Anbieter für Ihr Festgeld finden!

Festgeld kann Ihren Vermögensaufbau unterstützen und ist ergänzend zu einem Tagesgeldkonto zu empfehlen, wenn Sie längere Zeit auf eine Summe verzichten können. Da Sie den Zeitraum der Laufzeit im Vorhinein festlegen, können Sie mit dem Geld und den zu erwartenden Zinserträgen sehr gut planen. Sichern Sie sich die besten Konditionen für Ihr Festgeld!

