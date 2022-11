Am Markt werden Zinsen von fünf Prozent erwartet, doch unterschätzen wir alle die FED? Welche Auswirkungen haben höhere Zinsen? Und wie wahrscheinlich sind diese überhaupt? Von Johann Werther

Die FED in Amerika hat sich der uneinschränkbaren Bekämpfung der Inflation verschrieben. Auf bis zu fünf Prozent werden die Zinsen laut der Erwartung des Marktes deshalb steigen, um der Teuerungsrate Herr zu werden. Doch was passiert eigentlich, wenn die Inflation nicht so schnell eingefangen werden kann wie erwartet?

Immerhin haben wir seit den 70er Jahren - in Deutschland sogar seit den 50ern - niemals derart hohe Teuerungen gesehen. Sollte sich die Inflation nicht wie erwartet beruhigen, könnte es einiges an politischen Druck auf die FED geben. Was die Notenbank nicht nur dazu treiben würde, die eigene Bilanz zu reduzieren, sondern vor allem die Zinsen zu erhöhen.

So hoch können die Zinsen noch steigen

Wall Street Journal Zinsen USA

Vor allem Jim Vogel von FHN Financial sieht ein weiteres Ansteigen der Zinsen für wahrscheinlich. Immerhin lagen die Zinsen noch im Januar dieses Jahres bei 0 Prozent und stiegen innerhalb kürzester Zeit um 400 Basispunkte. Trotzdem hat sich in diesem Zeitraum die Inflation keineswegs abgesenkt, sondern sogar noch verstärkt.



So wachsen vor allem seit September immer mehr die Sorgen vor weiterhin konstanter Inflation. Im Oktober wuchsen die SWAPs für die 10-jährige Inflationserwartung auf ein Niveau von über drei Prozent, nachdem sie gegen Ende des Sommers fast wieder das Inflationsziel von zwei Prozent erreicht hatten.

Morten Olsen, Portfoliomanager bei Northern Trust, ist von der Möglichkeit überzeugt, dass die Notenbank noch mal bis auf 6,5 Prozent erhöhen könnte. Laut dem Finanzexperten stehen die Chancen bei aktuell 20 Prozent, dass die Inflation nicht runterkommt, bevor eine harte Rezession einsetzt, die ein Ende der Erhöhungen bedeuten würde.

Was haben die hohen Zinsen für Folgen?

Wall Street Journal Inflationserwartungen

Doch welche Folgen würde es haben, wenn die Zinsen noch deutlich über die Marke von fünf Prozent steigen. Zunächst einmal würde der Markt selbstverständlich sehr negativ reagieren und vor allem die Techtitel dürften abermals eine Abwertung erleben, auch wenn sich viele der Unternehmen um Cost Cutting und Profitabilität bemühen.

Der große Crash dürfte allerdings ausbleiben, denn wie die Vergangenheit gezeigt hat, fiel der Markt zumeist erst dann kräftig, wenn die Zinsen wieder gesenkt wurden. Dies kann einerseits auf ein schlechtes Wirtschaftsumfeld durch hohe Zinsen geschoben werden, andererseits auch damit begründet werden, dass die Interest Rates erst später zum Tragen kommen.

In jedem Fall dürften 100 Basispunkte mehr oder weniger wahrscheinlich nichts daran ändern, dass wir uns aktuell vielleicht schon längst in einer Rezession befinden. Das einzige, was die FED von weiteren Erhöhungen, die sowieso nur kurzfristige Auswirkungen haben, abhalten könnte, ist der Arbeitsmarkt. Da die Notenbank in den USA ein duales Mandat hat, könnte ein Einbruch des Stellenmarktes, was wiederum ein klarer Rezessionsindikator ist, die Zinserhöhungen beenden.