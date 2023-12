Die Stellantis Bank bietet ab sofort die höchsten Zinsen für Tagesgeld an

Zum ersten Mal seit der Fusion der PSA Direktbank und der Opelbank zur Stellantis Direktbank gibt es nun eine neue Tagesgeld-Offerte: Ab sofort zahlt die Stellantis Direktbank beim Tagesgeld einen Zinssatz von 4,10 Prozent. Das sind die höchsten Zinsen in Deutschland (Stand 05.12.2023). Die Zinsen werden monatlich gutgeschrieben, was sich positiv auf den Zinseszins-Effekt auswirkt. Das Angebot gilt allerdings nur für Neukunden und für einen Zeitraum von drei Monaten. Danach sinkt der Zinssatz kräftig auf den Satz für Bestandskunden von 1,10 Prozent ab. Es gibt keine Mindestanlage, maximal können 100.000 Euro zu dem Zinssatz angelegt werden. Darüber hinausgehende Beträge werden mit dem Satz für Bestandskunden verzinst. Hier geht es direkt zum Angebot der Stellantis Direktbank. Neukunde ist, wer in den letzten zwölf Monaten kein Kunde der Stellantis Direktbank oder der PSA Direktbank gewesen ist.



Neben dem Tagesgeld gibt es von der Stellantis Direktbank auch noch Festgeld-Offerten. Hier geht es direkt zu den Festgeld-Angeboten. Da das Institut eine deutsche Niederlassung der Stellantis Bank SA mit Sitz in Frankreich ist, erfolgt die Einlagensicherung durch den französischen Einlagensicherungsfonds (Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution). Damit sind gemäß der EU-Regularien pro Kunde Einlagen bis zu einer Höhe von 100.000 Euro abgesichert. Für die Kunden der Opelbank ist dabei wichtig zu beachten, dass ihre "jeweiligen Geldanlagen bei der Opel Direktbank und der Stellantis Direktbank aufaddiert werden und deren Gesamtsumme der Sicherungsobergrenze von 100.000 Euro pro Person unterliegt, da sowohl die Stellantis Direktbank als auch die Opel Direktbank Marken der Stellantis Bank SA Niederlassung Deutschland sind", wie das Institut auf seiner Internetseite erklärt.

