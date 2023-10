Die Openbank bietet ein besonderes Festgeld an, mit dem Sparer flexibel bleiben und nun mehr Zinsen kassieren

Die Openbank bietet Neukunden ein so genanntes ‚Willkommens-Flexgeld‘ an. Den Zinssatz dafür hat die spanische Bank von zuvor 3,70 Prozent auf nun 4,10 Prozent für eine Laufzeit von einem Jahr angehoben. Die Zinssätze für Bestandskunden lauten: 3 Monate zu 3,50 % p. a., 6 Monate zu 3,80 % p. a., 12 Monate zu 4,00 % p. a. und 24 Monate zu 3,80 % p. a.. Es gibt keine Mindestanlage und auch keine Höchsteinlage.

Das Besondere an diesem Festgeld ist, dass Kunden dennoch über ihre Einlagen verfügen können, also in gewisser Weise flexibel sind, deswegen wohl auch der Begriff "Flexgeld". Sie können das Flexgeld vor Ende der festgelegten Laufzeit ohne Gebühren auflösen, in dem Fall erhalten sie das eingezahlte Geld zurück plus 1,5 Prozent Zinsen p.a Zinsen für den Zeitraum, in dem sie das Flexgeld gehalten haben. Hier geht es direkt zum Flexgeld der Openbank.



Die Openbank ist eine Direktbank und gehört zu 100 Prozent zur spanischen Großbank Banco Santander. Sie unterliegt daher der spanischen Einlagensicherung (Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito), die gemäß den EU-Regularien pro Kunde Einlagen bis zu 100.000 Euro absichert.

