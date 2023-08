Ein neues Tagesgeldangebot bietet jetzt 4,1 Prozent Zinsen p.a – und das mit deutscher Einlagensicherung. Das Angebot ist aber zeitlich limitiert

FollowMyMoney bietet Neukunden jetzt 4,1 Prozent Zinsen p.a., wenn sie ein Konto bei der Vermögensplattform eröffnen. Das ist der aktuell höchste Zinssatz (Stand: 21.08.23). Die Zinsen sind garantiert bis zum 30. November 2023. Es gibt keine Mindestanlage, maximal können 100.000 Euro eingezahlt werden. Die Zinsen setzen sich zusammen aus 1,5 Prozent Verzinsung durch die Baader Bank, die die Konten für FollowMyMoney führt, und zusätzlich 2,6 Prozent Bonuszinsen durch FollowMyMoney. Durch die Kooperation mit der Baader Bank unterliegen die Einlagen der gesetzlichen deutschen Einlagensicherung, die gemäß der EU-Regularien pro Kunde Einlagen bis zu einer Höhe von 100.000 Euro absichert. Hier geht es direkt zum Angebot von FollowMyMoney.

Das Konto ist kostenfrei. 'Bei FollowMyMoney entstehen für Sie keine laufenden Kosten. Es fallen weder Depotführungskosten noch andere Gebühren an, wenn Sie die Zinsgutschrift in Anspruch nehmen. Kosten entstehen Ihnen nur, wenn Sie unsere Produkte wie FMM-Trades oder FMM-Portfolio nutzen', so der Anbieter auf seiner Internetseite. Das Angebot gilt für Neukunden mit einer Kontoeröffnung bis zum 15. September 2023. Das verantwortliche Unternehmen hinter der der Platttform ist die FELS wealth Gmbh, ein Tochterunternehmen der FELS Group GmbH mit Sitz in Kelkheim bei Frankfurt am Main.

