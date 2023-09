Es gibt einen neuen Spitzenreiter bei den Zinsen für Tagesgeld

Die Openbank hat die Zinsen auf ihr Tagesgeld angehoben. Damit schiebt sie an die Spitze der Anbieter (Stand: 29.09.2023). Die Zinsen in Höhe von 4,02 Prozent bekommen Neukunden für sechs Monate, es gibt keine Mindestanlage, maximal kann eine Million Euro zu dem Zins angelegt werden. Hier geht es direkt zur Openbank

Ab dem siebten Monat wird das Konto automatisch in das reguläre Open Tagesgeldkonto umgewandelt, die Verzinsung liegt dann bei 3,0 Prozent ( Voraussetzung hierfür ist, dass sie monatlich eine Zahlung in Höhe von mindestens 600 Euro (Gehalt, Rente oder Überweisung) auf ihr Openbank Girokonto erhalten oder mindestens drei Rechnungen in einem monatlichen oder zweimonatlichen Rhythmus per Lastschriftverfahren bezahlt werden). Ist dies nicht der Fall, liegt die Verzinsung bei 1,0 Prozent p.a.



Die Openbank ist eine Direktbank und gehört zu 100 Prozent zur spanischen Großbank Banco Santander. Sie unterliegt daher der spanischen Einlagensicherung (Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito), die gemäß den EU-Regularien pro Kunde Einlagen bis zu 100.000 Euro absichert.



