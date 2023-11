Die Ikano Bank bietet beim Tagesgeld ab sofort einen Sonderzins an.

Die Ikano Bank hat erstmals einen Sonderzins für ihr Tagesgeld eingeführt. Dieser Zinssatz gilt für alle Neuverträge, die ab dem 22.11.2023 abgeschlossen werden. Die Ikano Bank bietet dafür einen Zinssatz von 3,71 Prozent an, der bis zum 31. Mai 2024 garantiert ist. Das bedeutet, dass Personen, die schnell einen solchen Neuvertrag abschließen, über einen längeren Zeitraum von diesem Sonderzins profitieren und somit mehr Zinsen erhalten, als Sparer, die erst in einem Monat ein entsprechendes Konto eröffnen. Nach Ablauf dieser Frist wird der Zinssatz auf den regulären Satz zurückgesetzt, der aktuell bei 2,76 Prozent liegt. Es gibt keine Mindestanlage für den Sonderzins, und maximal können 100.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto angelegt werden. Die Gutschrift der Guthabenzinsen erfolgt einmal jährlich zum 31. Dezember. Einzahlungen und Auszahlungen innerhalb des Guthabens auf ein angegebenes Referenzkonto (Girokonto in Deutschland) sind jederzeit möglich.

Die Ikano Bank AB unterliegt der gesetzlichen schwedischen Entschädigungseinrichtung durch Riksgälden (Swedish National Debt Office). Das bedeutet, dass Einlagen bei der Ikano Bank bis zu einer Höhe von 100.000 Euro pro Kunde abgesichert sind. Für Kunden einer schwedischen Bank in einem anderen EU-Land als Schweden deckt die schwedische Einlagensicherung die dort zugesicherte Einlagensicherung ab. In Deutschland werden daher Einlagen bis zu 100.000 Euro von Riksgalden abgesichert, ohne Risiko, dass die Krone an Wert verliert. Die Ikano Bank war ursprünglich Teil des schwedischen Möbelriesen IKEA. Im Jahr 1988 wurde Ikano zu einem unabhängigen Konzern, der weiterhin im Eigentum der Familie von IKEA-Gründer Ingvar Kamprad steht. Die Ikano Bank ist seit 1996 in Deutschland tätig und hat ihren Sitz in Wiesbaden.

