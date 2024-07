Fast 4 Prozent auf stets verfügbares Geld? Möchte man doch haben. Doch bei diesem speziellen Angebot ist Vorsicht geboten.

Exakt 3,97 Prozent Zinsen verspricht das gerade bei jungen Kunden verbreitete Finanz-Start-up Revolut bei seinem „Flexiblen Konto“ – ohne Laufzeitbeschränkung, das Geld ist jederzeit auszahlbar. Zu schön, um wahr zu sein? Allerdings. Denn es handelt sich in der Realität um ein Investment in einen Geldmarktfonds beziehungsweise -ETF. Überdies gilt für das eingezahlte Kapital nicht die EU-Einlagensicherung. Wie aus den Dokumenten hervorgeht, sind im Falle der Insolvenz der Neobank nur Beträge bis 22.000 Euro versichert. Zusätzlich gilt der Spitzenzinssatz von 3,97 Prozent lediglich für Revolut-Kunden, die 50 Euro pro Monat für die Dienste des Unternehmens zahlen. Es lohnt sich also stets, das Kleingedruckte zu lesen. Und es lohnt sich, auf der Suche nach richtig abgesichertem Spitzen-Tagesgeld den richtigen Anbieter zu finden. Eine Hilfe dabei kann zum Beispiel der Tagesgeldvergleich unseres Schwestermagazins BÖRSE ONLINE sein.

Jede Woche Zinsideen, Fondsideen, Steuertipps und vieles mehr – im €uro Finanz-Newsletter

Clevere Anlage- und Zinsideen finden Sie regelmäßig im €uro Finanz-Newsletter. Abonnieren Sie jetzt den €uro Finanz-Newsletter und erhalten Sie jeden Freitag wissenswerte Finanzinformationen – und noch vieles mehr – kostenlos in Ihr Postfach.

Mit dem €uro Finanz-Newsletter erhalten Sie pünktlich zum Wochenende wichtige Tipps für Ihre Finanzentscheidungen. So können Sie Ihr Geld einfach und intelligent anlegen.





Themen des aktuellen €uro Finanz-Newsletters:

• Aktienanleihe: 14 Prozent mit der DHL Group (Deutsche Post)

• Starke Fonds unter einem Dach: Sauren Global Opportunities

• Steuererklärung komplett digital: Diese Punkte sind wichtig

• Test: Kreditkarten im Vergleich

Melden Sie sich jetzt für den €uro Finanz-Newsletter an und sichern Sie sich Ihr Geschenk.

Hier anmelden