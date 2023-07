Mit diesem Titel haben Anleger die Chance, zum vierten Mal einen Verdoppler zu landen. Doch kann auch diesmal die Kapitalmarktstory des Unternehmens überzeugen?

Anlegern, denen es bei diesem Wert gelang, in der Nähe der Tiefpunkte einzusteigen, konnten ihren Einsatz in dem Zeitraum dreimal verdoppeln. Aktuell notiert der Wert wieder in der Nähe langjähriger Tiefpunkte. Der Grund für das starke Schwanken der Aktie ist, dass Anleger das Margenpotenzial oft unterschätzten. Immer wenn die Konjunktur eine gröbere Gangart nahegelegt hatte, lieferte Norma trotzdem deutlich zweistellige Gewinnmargen.

Das heißt: Zyklische Korrekturen wurden schnell ausgeglichen. Doch seit 2020 ist die Gangart rauer geworden. Das Unternehmen litt natürlich unter Corona, der Gewinn brach um 80 Prozent ein. In der folgenden Erholung konnte zwar Boden gutgemacht werden, die alten Levels wurden aber nicht mehr erreicht.

Als auch für 2023 keine Besserung in Aussicht stand, warfen die Anleger das Handtuch. An diesem Punkt gibt es für risikobereite Anleger zwei spannende Aspekte. Der Erste: die Erholung aus eigener Kraft. Das Unternehmen will durch Optimierungen die Margen wieder in zweistellige Regionen heben.

Die heimlichen Wertreserven des Konzerns in einzelnen Bereichen des Portfolios sind zudem auch Beteiligungsfirmen aufgefallen. Einige von ihnen hatten inoffizielle Gebote abgegeben, heißt es.

