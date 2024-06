Im Schatten der Top-Performer-Aktien gibt es auch wenig beachtete Unternehmen mit sehr guten Wachstumsaussichten an der Börse



Wohl jeder Anleger hatte schon einmal diesen Gedanken: Warum habe ich nicht vor zehn oder besser 20 Jahren auf Apple, Amazon oder Alphabet gesetzt? Damals waren die Aktien noch günstig. Bill Gates hat eine Begründung dafür: „Wir überschätzen gern die Veränderungen, die in den nächsten zwei Jahren eintreten, und unterschätzen die Veränderungen, die in den nächsten zehn Jahren eintreten“, so der Microsoft-Gründer.

Die BÖRSE-ONLINE-Redaktion hat sich daher auf die Suche gemacht — auf die Suche nach Aktien mit hohem Zukunftspotenzial, deren wahre Werte an der Börse noch nicht eingepreist sind. Allen gemeinsam: Sie weisen ein funktionierendes Geschäftsmodell auf, das sie sowohl gegenwarts- als auch zukunftstauglich macht. Und was noch wichtiger ist: Die Unternehmen bleiben nicht stehen. Sie entwickeln sich mit neuen Innovationen stets weiter.



Beispiele gefällig? Nehmen wir etwa Walmart. Der US-Konzern entwickelte sich gleichsam vom Krämerladen zum Techriesen. Künstliche Intelligenz spielt inzwischen eine große Rolle bei der weltgrößten Supermarktkette.



Zum einen hilft KI Walmart, selbst das Einkaufsverhalten seiner Kunden zu analysieren, Trends frühzeitig zu erkennen und Lagerbestände entsprechend aufzustocken. Zum anderen erhalten auch die Kunden über das Internet mittels KI die für sie passenden Angebote. (…)



Die Redaktion hat zwölf Aktien mit zwölf unterschiedlichen Gewinnstorys für Sie herausgepickt. Lesen Sie in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE, bei welchen Zukunftsaktien Sie jetzt noch günstig einsteigen können, und unterschätzen Sie nicht die Veränderungen der nächsten zehn Jahre.

Weitere Themen im Heft:

Signale für Kursgewinne

Dieser Spezialchemiekonzern scheint die Talsohle verlassen zu haben. Ermunternde Signale aus der Ifo-Umfrage für den Sektor machen Hoffnung, dass die Trendwende länger anhalten kann. (S.26)



Verbesserte Sprungkraft

Die Aktie dieses Sportartikelkonzerns gehört 2024 zu den Topwerten im DAX. Neue Produkte treiben das Comeback. Ein junger Athlet aus den USA könnte besonders wichtig werden. (S.28)



Hilfe von ganz oben

Der Faktor Politik ist wichtig für Aktien aus Shanghai und Hongkong. Das erklärt die dreijährige Talfahrt. Und ebenso den Aufschwung jetzt. Bei China-Aktien geht wieder was. (S.34)



Renditen heben

Das Potenzial für Aufbereitung und Wiederverwertung von Rohstoffen ist groß. Zuletzt belastete die schwächelnde Konjunktur die Aktien der Spezialisten. Warum geduldige Anleger, die jetzt niedrige Kurse nutzen, reich belohnt werden. (S.40)



Superlative inklusive

Das größte börsennotierte Bauunternehmen in Kanada profitiert von den aktuell milliardenschweren Investitionen der Regierung. (S.44)



