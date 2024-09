Zinssenkungen werden den Kurs von Bitcoin weiter treiben. Nach einer langen Phase der Enttäuschung erscheint aktuell aber auch Ethereum besonders attraktiv. Worauf sich Krypto-Anleger jetzt freuen können. von Gerd Weger

Risiko-Investments gewinnen nach der Zinssenkung in den USA — der ersten seit Ausbruch der Corona-Krise 2020 — und den Erwartungen weiterer Zinsrückgänge wieder deutlich an Attraktivität. Der Bitcoin ist ein Profiteur dieser Entwicklung.

Nun dürfte ein goldener Oktober bevorstehen, wenn keine externen Störfaktoren auftreten. Vieles deutet darauf hin, dass der Startschuss bereits erfolgt ist. Dafür spricht auch, dass es vergangene Woche wieder größere Zuflüsse in die amerikanischen Bitcoin-ETFs gab. Der Bitcoin bleibt das Maß aller Dinge am Kryptomarkt. Das zeigt die seit Ende 2022 enorm gestiegene Bitcoin-Dominanz, also der Anteil von Bitcoin an der gesamten Bewertung des Kryptomarktes.

Ethereum, die mit weitem Abstand zweitgrößte Kryptowährung, ist dagegen seit Mitte 2022 eine große Enttäuschung. Im Vergleich zum Bitcoin hat sich die Bewertung seither halbiert und ist auf den tiefsten Stand seit dreieinhalb Jahren gerutscht. Bei den im Juli aufgelegten Ethereum-ETFs gab es stetige Nettoabflüsse.

Abschreiben sollte man Ethereum aber nicht…

Darum könnte die Kryptowährung Ethereum bald mächtig anziehen

Im langfristigen Vergleich sieht die Performance von Ethereum nicht so schlecht aus.

Im Vergleich zum Jahresbeginn 2017 hat sich der Kurs gegenüber dem Bitcoin vervierfacht, im Vergleich zum Jahresbeginn 2020 immerhin noch verdoppelt.

Momentan konzentriert sich der Markt noch sehr stark auf den Bitcoin, bei einer anhaltenden Aufwärtsbewegung wird aber verstärkt nach zurückgebliebenen Coins Ausschau gehalten. Ethereum ist die erste Wahl, bevor es dann zu einer breiteren Altcoin-Rally kommen dürfte.

Von daher erscheint jetzt eine gute Zeit, Positionen in Ethereum aufzustocken. Ethereum ist und bleibt so etwas wie das führende Betriebssystem für dezentralisierte Anwendungen und Smart Contracts und ist deshalb bewertungstechnisch eher mit einer Techaktie zu vergleichen. Wegen dieses völlig anderen Der Bitcoin steht vor dem Sprung über die 200-Tage-Linie. Nach der US-Zinssenkung könnte nun der lange erwartete zweite Bull-run des laufenden Zyklus beginnen.

Im Vergleich zum Bitcoin ist Ethereum neben Bitcoin das zweite Basisinvestment am Kryptomarkt. Für die derzeitige Attraktivität von Ethereum spricht auch das unterschiedliche Anlegerverhalten. Die großen Ethereum-Wale mit Beständen über 100 000 Ether bleiben weiter inaktiv und verkaufen nicht. Mittelgroße Investoren mit Beständen zwischen 10 000 und 100 000 Ether stocken ihre Positionen sukzessive auf. Kleinere Investoren haben dagegen immer weiter verkauft. Das Smart Money setzt also auf einen Kursanstieg, während die Kleinanleger von Emotionen getrieben werden und in Anbetracht der Marktunsicherheit verkaufen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.