Der Bitcoin sowie andere Kryptowährungen haben zuletzt wieder deutlich nachgegeben. War’s das mit der Rallye bei den digitalen Assets? Oder ist das die Basis für eine noch viel größere Aufwärtsbewegung?

Der Bitcoin hat in den vergangenen Wochen alle Anleger überrascht und neue Allzeithochs markiert. Doch zuletzt rutschte die Kryptowährung wieder deutlich unter die zuvor eroberte Marke von 70.000 US-Dollar. War es das schon mit der Rallye?

Bitcoin fällt unter 70.000 US-Dollar – War’s das mit der Krypto-Rallye?

Konkret hat die Kryptowährung zuletzt einen Test der Unterstützung von 65.000 US-Dollar gemacht und ist von der wichtigen Marke wieder nach oben abgeprallt. Allerdings könnte sich im Zuge dieser Korrektur mindestens ein weiteres Mal die Chance für einen Durchbruch ergeben. Wäre dies der Fall, so könnte die Kryptowährung in Richtung der Marken von 60.000 bis 58.000 US-Dollar korrigieren.

Allerdings besteht damit für Krypto-Anleger noch kein Grund zur Sorge. Selbst bei einem kurzfristigen Fall unter die Marke von 60.000 US-Dollar wäre der Aufwärtstrend beim Bitcoin noch intakt.

Dementsprechend kann der Rücksetzer eine Nachkaufchance für Anleger sein, insofern man von nicht noch stärker fallenden Kursen ausgeht.

Ethereum & Co. geben nach

Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch bei der zweitwichtigsten Kryptowährung: Ethereum. Nach den Hochs hat der Coin bis auf 3.666 US-Dollar Federn gelassen, wobei sich die Marke von 3.600 US-Dollar als wichtige Unterstützung erwies.

Da Altcoins (zumindest in der Vergangenheit) die zweite Rallye in einem Bitcoin Zyklus anführen, könnte dies ein interessantes Einstiegsniveau für Anleger sein, die an eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung glauben.

