Der Bitcoin durchbricht, angetrieben von Trumps Wahlsieg, einen neuen Rekord. Lohnt es sich für Anleger, jetzt noch einzusteigen? Definitiv, geht es nach einem bekannten Finanzexperten. Denn der hält ein Plus von weiteren 130 für möglich – und nennt einen konkreten Zeitpunkt, wann es so weit ist.

Kaum eine andere Anlageklasse polarisiert Anleger wohl so sehr wie der Bitcoin. Die einen halten ihn für eine geniale und zukunftsfähige Investmentidee, die anderen für wagememutig und crash-gefährdet. Einer der größten bekannten Kritiker ist etwa die Börsenlegende Warren Buffett.

Fest steht allerdings: Spätestens, seit Anfang des Jahres in den USA Bitcoin-ETFs zugelassen wurden, nimmt die Akzeptanz der berühmtesten Kryptowährung immer mehr zu. Besonders, da der Bitcoin so auch zunehmend auf das. Radar von institutionellen Anlegern gerät, was die Nachfrage enorm ankurbeln kann.

Da Donald Trump die US-Wahl gewonnen hat, durchbrach der Bitcoin sogar zum ersten Mal kurzzeitig die 75.000 US-Dollar Marke. Denn Trump ist bekennender Krypto-Fan, erklärte erst im Juli bei der jährlichen Bitcoin-Konferenz, dass er die USA zur „Krypto-Hauptstadt des Planeten und zur Bitcoin-Supermacht der Welt“ machen wolle. Eine erneute Präsidentschaft von ihm wird Kryptowährungen also sehr wahrscheinlich zugute kommen.

Anleger, die sich nun ärgern, den perfekten Einstiegszeitpunkt verpasst zu haben, könnten sich nun freuen. Denn ein bekannter Finanzexperte sagt bereits den nächsten Anstieg von rund 130 Prozent voraus. Doch was steckt dahinter?

Experte sagt voraus: Dem Bitcoin steht schon bald ein gigantischer Anstieg bevor – das sind die Gründe

Anthony Scaramucci ist an der Wall Street kein Unbekannter. Der 60-jährige ist der Gründer von SkyBridge Capital und ein bekannter Hedgefondsmanager. Und der erklärte kürzlich gegenüber „Benzinga“ etwas äußerst Spannendes: So hält er es durchaus für möglich, dass der Bitcoin nochmal ordentlich zulegen könnte – und nennt sogar einen konkreten Zeitpunkt. Sein Kursziel bis Mitte 2026: 170.000 US-Dollar!

„Ich glaube, dass es kommen wird, und noch einmal, ich spreche von einem dreifachen Anstieg in 18 bis 24 Monaten.“, so der Experte. Und weiter: „Ich denke nicht, dass das für diesen Vermögenswert unmöglich ist, angesichts des begrenzten Angebots und der meiner Meinung nach sehr hohen Nachfrage".

Aktuell steht der Bitcoin bei 73.000 US-Dollar – es würde also einem Anstieg von rund 130 Prozent entsprechen.

Bitcoin-Boom – so profitieren Sie

Kryptowährungen haben in rasantem Tempo an Bedeutung als Investmentklasse gewonnen. Während bislang vor allem risikobereite Anleger auf Bitcoin und andere digitale Coins setzten, erlebt die globale Akzeptanz von Kryptowährungen im Zuge der Zulassung von Bitcoin-ETFs einen enormen Aufschwung. So geraten sie zunehmend auch aufs Radar von institutionellen Investoren, was dem Kurs deutlich zugute kommen sollte.

Grund genug für die Redaktion von BÖRSE ONLINE, jetzt ein entsprechendes Finanzprodukt für kryptointeressierte Anleger in ihre Indexwelt aufzunehmen. Im Best of Krypto Index befinden sich die zehn größten Krypto-Coins, bewertet nach ihrer Marktkapitalisierung. Der Coin mit der größten Marktkapitalisierung ist mit 19 Prozent am höchsten gewichtet, die anderen Indexmitglieder sind mit jeweils neun Prozent veranschlagt. Ein Rebalancing findet halbjährig statt.

Der große Vorteil: Für den Handel des Index ist kein Konto (keine Wallet) bei einer Kryptobörse nötig. Das Index-Zertifikat kann bequem über die Börse Frankfurt gehandelt werden.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.