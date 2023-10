Der Bitcoin nimmt wieder Fahrt auf, aber viele Anleger fragen sich, wie und wo sie investieren können. Börse Online hat den Test gemacht und die beste Krypto-Plattform ermittelt.

Seit spätestens den Jahren 2020/21 ist das Thema Krypto bei vielen Anlegern angekommen. Doch bis heute ist vielen Investoren weiterhin nicht wirklich klar, wie sie am besten in Blockchain & Co. investieren können bzw. ob ihre aktuelle Plattform die Richtige ist. Denn gerade nach der spektakulären Pleite der FTX-Börse vor rund einem Jahr sind viele Anleger vorsichtig geworden.

Angesichts dessen hat Börse Online in Zusammenarbeit mit den Blockchain-Experten von intas.tech nun den Krypto-Plattform Vergleich ins Leben gerufen, mit dem Sie die beste Krypto-Plattform für sich ermitteln können:

Hier geht es zum neuen Börse Online Krypto-Plattform-Vergleich

Mit dem neuen Krypto-Plattform-Vergleich erfahren Sie, wo Sie am besten investieren

Bei dem Vergleich wurde besonderen Wert auf die Folgenden vier Kriterien gelegt:

Sicherheit (unter anderem Lizenzen, rechtliche Rahmenbedingungen, Verwahrung etc.)

Konditionen (unter anderem Kosten, versteckte Gebühren, Spreads etc.)

Produktangebot (unter anderem verfügbare Kryptowährungen, Handel mit Hebel etc.)

Service (unter anderem Erreichbarkeit, nutzerfreundliche Oberfläche etc.)

Dabei sollten besonders Einsteiger auf die Punkte Sicherheit und Konditionen einen genauen Blick werfen. Denn gerade bei Kryptowährungen, die keiner Einlagensicherung unterliegen, ist die ordentliche Verwahrung der Anteile die höchste Priorität.

Auch sollte man aber auf die Kosten achten. Gerade im Krypto-Sektor werden nämlich teilweise sehr hohe Gebühren aufgerufen, die man beispielsweise aus dem Aktienmarkt nicht kennt.

Hier geht es zum neuen Krypto-Plattform-Vergleich

Für etwas anspruchsvolle Investoren werden dann hingegen die Punkte Produktangebot und Service wesentlich wichtiger. So entscheidet die Anzahl der handelbaren Währungen und die Möglichkeiten wie Staking, Marging-Trading usw. zumeist darüber, ob man sich für die jeweilige Handelsplattform entscheidet. Auch Kundenservice und das Layout spielen hier eine wichtige Rolle.

Die Ergebnisse des Börse Online Krypto-Plattform-Vergleich können Sie hier nachlesen und durch eine Eröffnung auch von der weiteren Entwicklung der Krypto-Märkte profitieren.

Wenn Sie es dagegen schnell und unkompliziert haben wollen, können Sie auch in den Börse Online Best of Krypto Index investieren.

Lesen Sie auch:

War das ein Vorgeschmack auf die Bitcoin-ETF-Rallye und der Bitcoin springt bald auf mehr als 40.000 Dollar?

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.