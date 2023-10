In den vergangenen Tagen hat der Bitcoin wieder kräftig zugelegt, sogar bis über 30.000 US-Dollar. Doch kann diesmal der Durchbruch gelingen? Und sollten Anleger diese massive Chance nutzen?

Seit März bewegt sich der Bitcoin in der Seitwärtsbewegung zwischen 25.000 und 30.000 US-Dollar hin und her. Doch nun könnte die Währung bald nicht mehr Spielball von Unterstützung und Widerstand sein, denn die Kryptowährung unternimmt einen weiteren Angriff auf die Marke von 30.000 US-Dollar.

Bitcoin wieder an der 30.000 US-Dollar Marke

Denn seit einem Spike beim Bitcoin ausgelöst durch Fake News rund um den BTC-ETF ist auf einmal wieder Bewegung und Volumen in den Markt gekommen. Seit der Falschmeldung hat die Mutter aller Kryptowährungen fast zehn Prozent gewonnen und ist ein weiteres Mal über die Marke von 30.000 US-Dollar gestiegen.

Allerdings entscheidet sich an dieser Stelle auch das weitere Schicksal des Kursverlaufs, denn bereits zweimal schlug ein nachhaltiger Anstieg über die schwer umkämpfte Marke fehl. Doch was kann den Bitcoin jetzt wieder antreiben?

Das kann den Bitcoin jetzt antreiben

Die Antwort lautet dabei ganz klar: Hoffnung. Seit der Falschmeldung sind Anleger wieder Hoffnungsvoll für die Zulassung des Bitcoin-ETFs, nicht zuletzt da man durch den zweistelligen Kurssprung nach der Falschmeldung absehen konnte, wie stark die Kursbewegung bei einer tatsächlichen Genehmigung ausfallen würde.

Allerdings kann eine Ablehnung des Antrags auf einen Bitcoin-ETF durch die SEC natürlich auch das Gegenteil bewirken und die Kryptowährung wieder in Richtung der 25.000 Dollar Marke schicken.

UPDATE:

Seit Dienstag kursieren bereits mehere Gerüchte rund um die Auflage eines möglichen Fonds, primär getrieben durch ein Listing des ETFs auf der Website eines Market-Makers. Trotzdem sollten Anleger sich vor Augen führen: eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht.

Lohnt sich hier vielleicht eine Spekulation auf den Bitcoin?

Tatsächlich kann sich eine Spekulation auf die Nachrichtenlage lohnen. Denn die Downside für Anleger bei einer Ablehnung dürfte sich bis auf 25.000 US-Dollar belaufen. Hier sollten sich Investoren übrigens im Idealfall durch ein Stop-Loss absichern.

Gleichzeitig ist das Upside allerdings deutlich höher. Denn sollte ein nachhaltiger Anstieg über die Marke von 30.000 US-Dollar gelingen, dann steht nur wenig zwischen dem Kurs und der Schwelle von 40.000 US-Dollar. Dies ist primär begründet auf einen Mangel an Widerständen in diesem Bereich sowie dem starken Volumenanstieg nach der Meldung rund um den ETF.

Chancenorientierte Anleger könnten also hier durchaus ihr Glück versuchen, sollten sich aber dessen gewahr sein, dass ohne eine Nachricht der Bitcoin durch die aktuelle Zinspolitik der Notenbank wahrscheinlich wie sämtliche andere Assets wieder nach unten gerissen werden dürfte.

Sie wollen vom Bitcoin profitieren?

Wenn Ihnen dieser Trade zu heiß ist, Sie aber trotzdem an der Kursentwicklung des Bitcoin partizipieren möchten, dann investieren Sie jetzt in den Börse Online Best of Krypto Index. Dieses Zertifikat ist übrigens auch nominiert für den Preis Zertifikat des Jahres.

Lesen Sie auch:

War das ein Vorgeschmack auf die Bitcoin-ETF-Rallye und der Bitcoin springt bald auf mehr als 40.000 Dollar?

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.