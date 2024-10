Die Stimmung ist wieder deutlich besser. Kommt ein Big Bang beim Bitcoin? Zumindest eine Verdopplung des Preises bleibt wahrscheinlich – zu diesem Zeitpunkt wird es so weit sein. Von Gerd Weger

Die Gelddrucker der internationalen Zentralbanken laufen mit erhöhter Drehzahl. Mit der Zinssenkung der US-Notenbank Fed um 50 Basispunkte am 18. September ist die Zinswende endgültig eingeleitet. Nun spekuliert der Markt bereits über eine nächste Zinssenkung in gleicher Höhe. Kein Wunder, dass Gold schon wieder neue Höchststände erreicht hat.

Das digitale Gold Bitcoin hängt dieser Entwicklung aktuell noch hinterher. Die viel größere Volatilität im Vergleich zum Gold wird aber im weiteren Jahresverlauf dafür sorgen, dass sich diese Entwicklung wieder ändert und auch der Bitcoin bald neue Höchstkurse markiert. Im positiven Fall reichen die verbleibenden drei Monate in diesem Jahr sogar dazu, dass er erstmals die Mega-Marke von 100.000 Dollar erreicht. Das kann in Anbetracht der stetig fortschreitenden Angebotsverknappung dann sehr schnell gehen. So flossen in der vergangenen Woche wieder über 1,1 Milliarden Dollar in die amerikanischen Bitcoin-ETFs.

Verdopplung beim Bitcoin in Sicht – zu diesem Zeitpunkt ist es soweit

Im ersten Halbjahr 2025 sind dann Kurse weit jenseits dieser Mega-Marke zu erwarten. Unser Kursziel für diesen Zyklus ist und bleibt ein Niveau um 150.000 Dollar, das spätestens im zweiten Halbjahr 2025 erreicht werden sollte. Eine solche Entwicklung könnte eigentlich nur eine massive weltweite Rezession verhindern, die nach Meinung von einigen Marktbeobachtern im Jahr 2025 eintreten könnte. Dann würden wieder alle möglichen Risiko-Assets wie vor allem Aktien und der Bitcoin zusammen mit dem gesamten Kryptomarkt in Mitleidenschaft gezogen werden.

Jedenfalls läuft, allen Unkenrufen zum Trotz, auch dieser Bitcoin-Zyklus rund um das vierte Bitcoin Halving bisher ähnlich den beiden vorherigen nach den Halvings 2016 und 2020. Einige Marktbeobachter gehen noch weiter und erwarten wegen des neuerlichen Gelddruckens einen verlängerten Bitcoin-Zyklus mit noch deutlich höheren Preisen. So der einflussreiche Arthur Hayes, Ex-CEO der Kryptobörse Bitmex. Seiner Meinung nach wird der Bitcoin bis spätestens 2027 auf eine Million Dollar steigen. Ausgeschlossen ist ein solcher Big Bang natürlich nicht. Wir bleiben aber bei unseren Erwartungen und sehen nach einem Bullrun bis in die zweite Jahreshälfte 2025 eher wieder eine scharfe Korrektur 2026.

Auch der Finanzgigant Blackrock hat nach den Zinssenkungen in einer Analyse den Bitcoin erneut geadelt. Blackrock sieht die führende Kryptowährung als weltweite Währungsalternative, die Anleger gegen monetäre und geopolitische Risiken absichert.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.