Die Lage am Kryptomarkt hat sich wieder aufgehellt. Die Bullen stehen in den Startlöchern und drängen auf eine Fortsetzung der Rekordjagd vom Jahresanfang. Zusätzlich sorgt die politische Lage in den USA für positive Impulse.

Der Bitcoin bleibt auch nach dem Rückzug von Präsident Joe Biden ein Thema im US-Wahlkampf und spektakuläre Kursziele sorgen immer wieder für Aufmerksamkeit. Der Vermögensverwalter VanEck hat in einem Bericht einen Kursanstieg auf 2,9 Millionen Dollar bis 2050 für möglich gehalten. Wird die Krypto-Industrie in den USA zukünftig gestärkt, könnte der gesamte Kryptomarkt davon profitieren. Das dürfte die Nachfrage und damit letztlich auch die Kurse beflügeln. Ein Investment in Kryptowährung könnte sich also langfristig bezahlt machen. Doch bei welchem Broker sind Ihre Coins am besten aufgehoben? BÖRSE ONLINE hat den Vergleich gemacht: Das sind die besten Broker für den Kryptohandel.

Die besten Krypto-Broker

Wer in Kryptowährungen investieren möchte, hat die Qual der Wahl. Angesichts der vielen Anbieter ist es entscheidend, genauer hinzusehen, denn nicht alle Broker sind vertrauenswürdig. Unter den Angeboten finden sich auch schwarze Schafe: Betrüger, undurchsichtige Handelsplattformen oder Kryptobörsen, die regulatorische Probleme haben.

BÖRSE ONLINE hat im deutschen Markt tätige Kryptoplattformen getestet und bewertet. Die Bewertung erfolgte anhand der 4 Kategorien Sicherheit, Konditionen, Produktangebot und Service. Wie die einzelnen Kryptoplattformen im Test abgeschnitten haben, erfahren Sie im Gesamt-Ranking des BÖRSE-ONLINE-Vergleichs.

Testsieger des BÖRSE-ONLINE-Vergleichs: Coinbase

Coinbase hat die Experten überzeugt. Der Bafin-lizensierte Broker wurde im BÖRSE-ONLINE-Vergleich als beste Kryptoplattform 2023/2024 ausgezeichnet. Die US-Plattform besticht bei der Produktvielfalt und glänzt auch in den Kategorien Angebot, Sicherheit, Konditionen und Service mit Top-Platzierungen. Coinbase überzeugt vor allem mit der Pro-Version und den dort vergleichsweise niedrigen Gebühren. Somit eignet sich der Handelsplatz sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Krypto-Investoren.

An zweiter Stelle und somit Top-Broker wurde Bitpanda. Die Börse verfügt mit dem ISO 27001 über den „Goldstandard“ im Bereich Informations- und Cybersicherheit. Auch bei der Erreichbarkeit des Kundenservice ist die Handelsplattform die Nummer eins im Test. Wegen der einfachen Bedienbarkeit ist Bitpanda zudem ideal für Krypto-Einsteiger.

Zum BÖRSE-ONLINE-Vergleich

Egal ob Sie Neuling auf dem Gebiet sind oder schon Erfahrung im Handel mit Kryptowährungen haben, mit dem großen Kryptoplattformen-Vergleich von BÖRSE ONLINE haben Sie das richtige Werkzeug an der Hand, um den für Sie passenden Anbieter zu finden.