Chinas Wirtschaft hat sich immer noch nicht ganz erholt – eigentlich. Denn ein neuer Bericht von Goldman Sachs zeigt: Die Nachfrage nach Rohstoffen boomt. Das steckt dahinter

Chinas Wirtschaft kann immer noch nicht ganz durchatmen. Zum einen ist da etwa der kriselnde Immobilienmarkt, zum anderen hat sich die Wirtschaft immer noch nicht gänzlich von der Corona-Pandemie erholt. Ein neuer Bericht von Goldman Sachs stellte nun jedoch etwas interessantes fest. Denn wie CNBC berichtete, soll dafür die Rohstoffnachfrage laut der Bank mit „robusten Raten“ gewachsen sein.

Demnach stieg die Nachfrage nach Kupfer im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent, die nach Eisenerz um sieben Prozent und die Nachfrage nach Öl stieg um sechs Prozent. Damit wurden die Erwartungen von Goldman für das Gesamtjahr übertroffen. Was dahinter steckt? „Diese starke Nachfrage ist größtenteils auf eine Kombination aus starkem Wachstum der grünen Wirtschaft, Netz- und Immobilienfertigstellungen zurückzuführen“, heißt es in dem Bericht. So läge die hohe Nachfrage auf grünes Kupfer etwa an den Onshore-Solaranlagen, die dieses Jahr bisher „das Niveau aller Installationen der Vorjahre erreicht“ hätten. Konkret: Laut Goldman stieg Chinas Nachfrage nach grünem Kupfer im Juli im Vergleich zum Vorjahr um 71 Prozent.

Rohstoffnachfrage nicht von kurzer Dauer

Diese Nachfrage soll laut Goldman Sachs nicht von kurzer Dauer sein: „Unserer Meinung nach ist dieses robuste Niveau nachhaltig, auch der Anstieg der Rohstoffpreise erfolgt trotz einer breiteren, ins Stocken geratenen makroökonomischen Wachstumsgeschichte in China.“

CNBC berichtete dazu ergänzend, dass Hao Hong, der Chefökonom von Grow Investment verriet: „Händler auf dem chinesischen Markt sehen derzeit Rohstoffe als eine bessere Wahl für eine Art geringfügige Verbesserung der chinesischen Realwirtschaft in der Zukunft“.

Lesen Sie auch: Gold bald bei 4.800 Dollar? Experte sieht Beginn eines Rohstoff-Superzyklus

Wer mehr aus sich und seinem Geld machen möchte, der ist auf einen guten Online-Broker mitsamt Depot angewiesen. Doch auf welches Produkt sollte man dabei setzen? In diesem Broker-Vergleich zeigt die Redaktion von BÖRSE ONLINE Ihnen, worauf es bei einem guten Depot ankommt. Denn dieses ist der Schlüssel zum Erfolg an der Börse.