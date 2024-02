Was geht an den Börsen ab? Der deutsche Leitindex knackt ein Rekordhoch nach dem anderen, der Bitcoin knackt die 60.000-Dollar-Marke. Welche Aktien jetzt im Fokus stehen und was Anleger wissen sollten

Einfach unglaublich: Der DAX hat heute bereits sein fünftes Rekordhoch in Folge. Heute überwand er erstmals die Marke von 17.600 Punkten und markiert damit bereits den fünften Tag in Folge ein neues Allzeithoch. Derzeit steht der DAX bei 17.583 Punkten.

„Der Aktienmarkt treibt die Anleger, die auf eine Korrektur setzen, weiter vor sich her", sagt der Marktanalyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Nur rund zweieinhalb Prozent trennen den deutschen Leitindex noch von 18 000 Punkten, die der Experte als nächstes Ziel bezeichnet.

„Rücksetzer werden zum Einstieg genutzt, was darauf schließen lässt, dass Marktteilnehmer wenig Sorge vor einer bevorstehenden Konsolidierung oder Korrektur haben", merkte die Landesbank Helaba zur Aktien-Rally an. "Sie wollen vielmehr die Chance auf weitere Kursgewinne nicht verpassen".

Bitcoin knackt 60.000-Dollar-Marke – Rekordhoch zum Greifen nah

Der Höhenflug am Kryptomarkt geht weiter. Am Mittwoch stieg der Kurs der nach Marktwert größten Digitalwährung Bitcoin erstmals seit November 2021 über die runde Marke von 60 000 US-Dollar. Auf der Handelsplattform Bitstamp wurden in der Spitze 60 765 Dollar für einen Bitcoin gezahlt. Das Rekordhoch von knapp 69 000 Dollar kommt damit immer näher. Angesichts des Tempos der jüngsten Kursrally könnte es bald erreicht werden: Seit Jahresbeginn hat der Bitcoin mehr als 40 Prozent zugelegt.

„Zugpferd Nummer eins bleibt das heranrückende Bitcoin-Halving", erklärte Krypto-Fachmann Timo Emden von Emden-Research. Dabei handelt es sich um ein Ereignis im April, bei dem die Belohnung für die Verifizierung von Bitcoin-Transaktionen halbiert wird. In der Folge wächst das Angebot an Bitcoin langsamer, was in der Vergangenheit meist zu Kursgewinnen geführt hat.

Aktie von Airbus hebt im DAX ab – doch für Infineon geht es nach unten

An die Spitze schafft es von der Performance heute im DAX die Airbus-Aktie, die bereits über zwei Prozent im Plus liegt. Die Citigroup hob ihr Kursziel von 174 Euro auf 190 Euro. Auch die Analysten von Goldman Sachs sind optimistisch. Sie haben ihre Einstufung nach einem Treffen mit dem Management auf Kaufen gelassen, ebenso ihr Kursziel von 175 Euro. Die Aussichten für die mittelfristige Rentabilität des Flugzeugbauers seien einer der Schwerpunkte in den Gesprächen gewesen, schrieb Analyst Victor Allard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Management habe eine Rückkehr zum Margenniveau von 2019 bekräftigt und in Aussicht gestellt, dass die Margen längerfristig über dieses Niveau hinaus steigen könnten.

Außerdem stehe American Airlines laut dpa vor einer Bestellung dutzender Airbus-Flieger.

Weniger rosig sieht es heute für die Aktie von Infineon aus, die mit einem Minus von über 3,6 Prozent von der Performance das Schlusslicht im DAX markiert. Enttäuschende Quartalsziele des niederländischen Chip-Zulieferers ASM International belasteten die europäische Chip-Branche.

Mit Material von dpa-afx

Lesen Sie auch:

Immobilienmarkt in der Krise: Was muss passieren, damit es wieder nach oben geht?

Oder:

Aktien in der Krise, bei denen ein Verkauf jetzt Sinn machen kann, bevor es noch schlimmer wird