Die Kurse der großen Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und XRP sind über das Wochenende und am Montag deutlich eingebrochen. Doch was steckt hinter dem deutlichen Abverkauf? Und war es das jetzt mit dem Bullenmarkt der digitalen Assets?

Zum Wochenstart machen Krypto-Investoren lange Gesichter, denn über das Wochenende kam es zu einer Welle von Liquidationen. So rutschte der Bitcoin erneut über die magische Marke von 100.000 US-Dollar, auch Ethereum und XRP gaben deutlich nach. Ursache dafür ist der eigentliche Heilsbringer der Kryptobranche, Donald Trump.

Crash bei Bitcoin, Ethereum, XRP & Co.

Denn obwohl der Bitcoin kein produzierendes oder von der Realwirtschaft abhängiges Gut ist, reagierte er als Risk-on Asset auf die Ankündigungen von Donald Trump zur Zollpolitik. So verlautbarte der Republikaner am Wochenende Zölle in Höhe von 25 Prozent gegen Mexiko und Kanada zu verhängen, ebenso wie weitere 10 Prozent Einfuhrsteuern gegen China.

Dies sorgte für einen Fall der Kurse überall an den Finanzmärkten und ebenso bei Bitcoin. Doch die Frage, die sich jetzt für Investoren stellt, ist: Wie kann es jetzt weitergehen?

War es das mit dem Bullenmarkt für Bitcoin, Ethereum und XRP?

Denn aktuell häufen sich tatsächlich die Stimmen, die ein potenzielles Ende des Krypto-Bullemarktes ankündigen. Dies wird größtenteils auf die bereits seit Wochen dauernde Stagnation des Bitcoin-Kurses zurückgeführt, aber auch auf Nachrichten rund um Zinsentwicklung & Co.

In Wahrheit sieht es aber charttechnisch beim Bitcoin zumindest nicht nach einer Korrektur aus, da die 100-Tage-Linie bei 93.000 US-Dollar und die wichtige Unterstützung von 92.000 US-Dollar dem Abverkauf bisher standhalten konnten. Erst bei einem nachhaltigen Unterschreiten dieser Marken könnte es ungemütlich werden.

TradingView Bitcoin Chart 1 Jahr

Diesen Chart finden Sie auf TradingView

Fundamental bleibt derweil die Story für Bictoin mit der potenziellen Einführung einer strategischen Reserve intakt. Laut der Online-Wettplattform Polymarket stehen die Chancen für einen Start im Jahr 2025 bei 43 Prozent.

Auch für Ethereum, XRP und viele andere Altcoins sieht es fortwährend positiv aus. Hier richtet sich der Fokus besonders auf die bevorstehende Altcoin-Season und die Zulassung von mehr ETFs durch die SEC (Chance auf Spot-ETF für XRP laut Polymarket 2025 bei 80 Prozent).

Jetzt Kaufchancen bei Bitcoin, Ethereum und XRP nutzen?

Dementsprechend kann es sich jetzt für Anleger womöglich lohnen, die fallenden Kurse als Kaufchance zu begreifen und diese auch zu nutzen. Wer dabei breit diversifiziert in den Krypto-Sektor investieren will, der kann einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index werfen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.