Der DAX kann heute endlich wieder etwas Luft holen. Was Anleger jetzt wissen sollten und warum vor allem die Commerzbank-Aktie heute stark anzieht.

Schnäppchenjäger haben am deutschen Aktienmarkt am Dienstag für Entlastung gesorgt. So kann der deutsche Leitindex DAX nach den starken Verlusten vom Montag heute wieder zulegen. Aktuell liegt der Index 1,3 Prozent im Plus und steht damit bei 22.449 Punkten. Auch beim europäischen Pendant läuft es solide. Der Euro Stoxx 50 liegt aktuell rund ein Prozent im Plus und steht bei 5.304 Punkten.

Im Fokus am Markt steht ein großes Zollpaket, das US-Präsident Donald Trump am Mittwoch ankündigen will. Das könnte die internationalen Handelskonflikte weiter verschärfen. Viel Negatives sei in den Kursen inzwischen aber eingepreist, sagten Börsianer. Einige Schnäppchenjäger, die die starke Kursentwicklung im ersten Quartal verpasst hätten, griffen nun zu.

Aktie von Commerzbank zieht im DAX kräftig an

Im Gegensatz zum gestrigen Montag gibt es im DAX heute keine auffälligen Verlierer. Dafür hebt sich aber besonders die Aktie der Commerzbank hervor, die mit über sechs Prozent Plus aktuell die Spitze im DAX bildet.

Kurz vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank schwächt sich die Inflation in der Eurozone ab. Die Teuerungsrate ging im März auf 2,2 Prozent zurück nach 2,3 Prozent im Vormonat, wie das Statistikamt Eurostat in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte. Es ist schon der zweite Rückgang der Teuerung in Folge. Einige Ökonomen erwarten nun daher, dass die EZB bei ihrer Sitzung am 17. April die Leitzinsen weiter senkt. Die EZB strebt mittelfristig eine Inflationsrate von zwei Prozent an und hat die Zinsen seit Sommer 2024 bereits sechs Mal nach unten gesetzt.

Auch wenn niedrigere Zinsen eigentlich zu schrumpfenden Zinsmargen führen und damit auf den ersten Blick negativ für Banken sind, profitieren Institute wie die Commerzbank oft in der frühen Phase eines neuen Zinszyklus. Dann steigt die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung, was sich positiv auf das Kreditgeschäft auswirken kann. Zusätzlich beflügelt die starke allgemeine Markterholung die Aktie: Der DAX legt über ein Prozent zu, auch der MDAX zieht an. Viele Anleger nutzen die jüngsten Kursrücksetzer für Schnäppchenkäufe – gerade bei konjunktursensiblen und günstig bewerteten Titeln wie der Commerzbank.

