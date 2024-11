Ist der derzeitige Knick beim Goldpreis die perfekte Einstiegsgelegenheit für Anleger? Ein Experte zeigt sich überzeugt, dass das Edelmetall schon bald neue Höhen erreichen dürfte.



2790 US-Dollar und dann war erstmal Schluss. Ende Oktober hatte der Goldpreis dieses historische Hoch nach einer sagenhaften Rallye erreicht. Dann folgten in den letzten Wochen Gewinnmitnahmen und ein Preisrücksetzer auf etwas über 2600 US-Dollar bis zum Dienstagmorgen. Dass die schon seit Jahresanfang gestartete Gold-Rallye irgendwann die Puste ausgeht, war abzusehen. Jetzt steht aber die Frage im Raum: Wann folgt der nächste Siegeszug des Edelmetalls?



Gold-Experte rechnet mit Goldpreis-Rekord im kommenden Jahr

Laut dem Experten Peter Spina, Präsident und Gründer des Goldnachrichten- und Informationsanbieters „GoldSeek.com“, müssen Anleger womöglich nicht lange auf das nächste Rekordhoch beim Goldpreis warten. Schon bis etwa zur Mitte des kommenden Jahres soll der Preis den Angaben zufolge auf 3000 US-Dollar ansteigen.

Und ein Ende ist auch dann noch nicht in Sicht. Wie Spina weiter mitteilt, kann aufgrund der geopolitischen Unsicherheiten beim Goldpreis eine mehrjährige Rallye folgen. In drei bis vier Jahren werde ein Preis von 3000 US-Dollar dann günstig erscheinen.



Wie realistisch ist die Gold-Rallye im kommenden Jahr?

Dass der Goldpreis im kommenden Jahr noch einmal, wie von Peter Spina in einem Interview mit „MarketWatch“ vermutet, anzieht, ist alles andere als unwahrscheinlich. Die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg hat sich in den letzten Tagen weiter zugespitzt und dürfte sich so schnell nicht wieder entspannen.

Und auch global sind multiple Krisen ein Risiko für die Märkte. Der WeltRisikoBericht 2024 konstatierte zuletzt, dass Krisen komplexer werden und sich zunehmend miteinander verknüpft. Extreme Naturereignisse treffen auf Pandemien und Konflikte, was ihre Auswirkungen verstärkt sowie Armut und Ungleichheit erhöht. In solchen Zeiten flüchten sich Anleger schnell in Sachwerte wie Gold. Die aktuelle Marktschwäche von Gold könnte also der perfekte Einstiegspunkt sein.

Übrigens: Xetra-Gold finden Sie als Bestandteil auch im Stabile Werte Index von BÖRSE ONLINE.

Lesen Sie auch: Grundsteuer-Reform 2025: Diese überraschende Änderung kann Immobilieneigentümern Tausende sparen!



Oder: Morningstar packt aus: Diese 8 Tech-Aktien sind noch unterbewertet und haben einen Burggraben