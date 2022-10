Was für ein krasser Unterschied: Während in Europa die Gaspreise explodieren, stürzt in Teilen der USA der Preis gerade gegen Null ab. Von Matthias Fischer

Wie die Wirtschaftsagentur Bloomberg meldet, kosteten in dem riesigen Permian Basin in Westtexas eine Million British Thermal Units (MMBtu) zwischen 0,20 und 0,70 US-Dollar. Zum Vergleich: Der US-Benchmark-Terminkontrakt wird um 5,20 Dollar gehandelt und die europäischen Preise liegen bei 28 Dollar. Sollten die Preise in West Texas negativ werden, müssen die Förderer sogar jemanden dafür bezahlen, dass er ihnen Gas abnimmt.



Der Grund für den dramatischen Preisverfall: In dem Gebiet boomt die Produktion von Erdgas derzeit so, dass die Pipelinenetze überlastet werden und so das Gas schnell losgeschlagen werden muss. Der Preisverfall steht allerdings symbolisch auch dafür, dass die USA über reichlich Erdgas-Vorräte verfügen, während es in Europa wegen des Ukrainekriegs und den sich daraus ableitenden Wirtschaftssanktionen gegen Russland Mangelware ist.