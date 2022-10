Kommt in Europa im Winter eine Gaspreisobergrenze? Unter bestimmten Voraussetzungen wäre es möglich. Das steckt dahinter. Von Jennifer Senninger

Die Sorge über steigende Gaspreise treibt die ganze Welt. Vor allem in europäischen Ländern, die durch die Auswirkungen vom Krieg in der Ukraine besonders betroffen sind, bangen Unternehmen wie Privathaushalte vor steigenden Preisen. Wäre so etwas wie eine Gaspreisobergrenze als Lösung möglich? Ja, unter bestimmten Voraussetzungen.

Wir Reuters berichtete, könnte die Europäische Union tatsächlich noch diesen Winter eine Gaspreisobergrenze einführen, um den steigenden Gaspreisen entgegenzuwirken. Dafür müssten die Länder Brüssel ein Mandat erteilen, diese Maßnahme vorzuschlagen, erklärte die die EU-Energiekommissarin am Mittwoch. „Eine Dutch-TTF-Has-Benchmark-Obergrenze können wir bereits diesen Winter einführen, wenn wir das Mandat erhalten“, so Kadri Simson vor einem Ausschuss von EU-Gesetzgebern.

Die Europäische Kommission erklärte letzte Woche, sie könne einen Rechtsvorschlag für eine vorübergehende "dynamische" Obergrenze für die niederländische Title Transfer Facility (TTF) unterbreiten, allerdings nur, wenn die EU-Länder eine solche Maßnahme beantragen. Das könnten sie möglicherweise bei einem Treffen der EU-Energieminister am 24. November machen.

Gaspreisobergrenze – nicht unbedenklich

Allerdings warnte die Europäische Kommission auch vor den Risiken einer Obergrenze. "Es ist wegen der komplizierten internen und globalen Marktdynamik ein schwieriges Unterfangen, ein angemessenes Limit zu bestimmen", schrieb die Kommission in einer mit den EU-Ländern geteilten Analyse. Der Gasfluss könnte zwischen den Mitgliedsstaaten und anderen Lieferanten unterbrochen werden, wenn die Obergrenze zu streng und breit festgelegt würde. Dafür bräuchte man dann „beträchtliche Finanzmittel“, damit EU-Mitglieder Gas von Märkten bekommen, in denen andere Käufer Preise zahlen, die über der EU-Obergrenze sind. Und: Im Falle eines Versorgungsengpasses könnten mehrere EU-Länder auf das Limit stoßen.

Mit Material von rtr