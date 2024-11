Kryptowährungen haben sich zu einer der spannendsten Anlageklassen entwickelt. Die Covid-19-Pandemie führte zu einem exponentiellen Anstieg der weltweiten Nutzung – ein Trend, der sich in den kommenden Jahren fortsetzen dürfte. Schätzungen zufolge könnte die Zahl der Kryptonutzer bis 2027 auf 350 Millionen steigen, was das Potenzial für weitere Kursgewinne bei Bitcoin, Ethereum, Solana und Ripple (XRP) erheblich erhöht.



Bitcoin hat kürzlich neue Rekordhöhen erreicht, während Solana und Ripple ebenfalls stark an Wert gewonnen haben. Der Kryptomarkt bietet somit weiterhin ein enormes Potenzial für Anbieter und wird durch geopolitische Entwicklungen wie den Wahlsieg des „Krypto-freundlichen“ Präsidenten Donald Trump weiter angeheizt.



Die Chancen, die sich in diesem jungen dynamischen Markt bieten, sind beachtlich. Bitcoin ist mit einer Marktkapitalisierung von 1,8 Billionen US-Dollar nach wie vor Marktführer und könnte schon bald Silber einholen. Doch auch Coins wie Solana, der kürzlich die Marke von 100 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung überschritten hat, könnten in den nächsten Jahren weiter explodieren. Dafür spricht, dass Solana von einem möglichen Solana-Spot-ETF profitieren könnte, dessen Genehmigung unter einer Trump-Regierung wahrscheinlicher wird.



Auch Ripple hat das Potenzial für einen starken Kursanstieg, da ein US-Gericht entschieden hat, XRP nicht als Wertpapier einzustufen. Diese Entscheidung könnte den Kurs weiter beflügeln, zumal Ripple bei der Entwicklung von digitalen Währungen der Zentralbanken (CBDCs) eine wichtige Rolle spielt. Wer jetzt in die richtigen Coins investiert, gehört zu den Kursgewinnern.



Investieren leicht gemacht: Die besten Krypto-Assets für Ihr Portfolio



In den breiten Markt der Kryptowährungen zu investieren ist ganz einfach. Mit dem BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index kann jeder von den überragenden Marktchancen profitieren. Der Index enthält die 10 größten Krypto-Coins, derzeit unter anderem Bitcoin, Solana, Ripple und Dogecoin. Diese sind nach Marktkapitalisierung gewichtet. Es ist keine Krypto-Wallet nötig – das Index-Zertifikat (WKN A2URSJ) kann bequem über die Börse Frankfurt gehandelt werden. Innerhalb des letzten Jahres hat sich das Index-Zertifikat mehr als verdoppelt. Der Krypto-Boom ist noch lange nicht vorbei, nutzen Sie also die Chance, Teil dieser digitalen Revolution zu werden!



Sollten Sie mehr Risiko eingehen wollen, steht Ihnen eine Auswahl an Hebel-Zertifikaten zur Verfügung.



