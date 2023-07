In den USA ist ein jahrelanger Rechtsstreit zu Ende gegangen, bei dem Ripple gegen die US-Wertpapieraufsicht SEC gewonnen hat. Infolgedessen explodierte der Kurs von Ripple (XRP) und legte zeitweise um 70 Prozent zu. Auch andere Kryptowährungen konnten deutlich ansteigen. Hier geht es direkt zu dem Urteil des Gerichts.



Der Rechtsstreit drehte sich um die Frage, ob XRP, die Währung des Zahlungsnetzwerks Ripple, als Wertpapier einzustufen ist. Die SEC hatte dies behauptet, jedoch nun verloren. Das Urteil wird als wegweisend für Ripple und den gesamten Kryptosektor angesehen, da es einen Präzedenzfall darstellt. Für die US-Behörde SEC hingegen ist es ein schwerer Schlag. Ripple ist auch im Euro Krypto Maxx-Zertifikat enthalten und gehört nach dem rapiden Kursanstieg nun neben Bitcoin und Ethereum zu den größten digitalen Währungen im Portfolio. Das Krypto Maxx setzt auf Aktien rund um Kryptowährungen und Blockchain sowie auf digitale Währungen.

Über die wikifolio Financial Technologies AG legt die Herausgeberin Börsenmedien AG sogenannte wikifolios auf. Mit der wikifolio Financial Technologies AG hat die Börsenmedien AG eine Vereinbarung geschlossen, wonach sie, abhängig von den in das wikifolio investierten Beträgen, entsprechende Vergütungen erhält. Der verantwortliche Redakteur jedes wikifolios erhält seinerseits von der Börsenmedien AG ebenfalls Vergütungen und profitiert damit, neben der Börsenmedien AG, von den Finanzzuflüssen in das entsprechende wikifolio.