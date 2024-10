Dieser Rohstoff könnte in den nächsten Jahren vor einer regelrechten Preisexplosion stehen, denn während die Nachfrage immer weiter steigt, kommt das Angebot kaum hinterher. Doch sollten Anleger hier investieren? Und welche Aktien und ETFs profitieren davon?

Kupfer ist als Industriemetall für viele Anleger nicht das beliebteste Investment- und Spekulationsobjekt. Dennoch kann sich jetzt ein Blick lohnen, denn womöglich steht der Rohstoff vor einer Preisexplosion in den kommenden Jahren.

Massive Nachfrage, niedriges Angebot

So sehen insbesondere die Analysten von Goldman Sachs und der Bank of America in den kommenden Jahren die Aussicht auf eine massiv ansteigende Nachfrage bei Kupfer, während das Angebot kaum hinterherkommen dürfte. Treiber dieses ganzen Prozesses soll der Hype um Künstliche Intelligenz sein, da das Industriemetall ein essentieller Bestandteil der benötigten Leitungsmaterialien ist.

Allein bis 2026 sieht Goldman dadurch eine Verdopplung der Nachfrage aus dem KI-Bereich und einen Anstieg des Kupferdefizits aus 467,000 Tonnen. Bis Ende 2025 sehen die Analysten dadurch einen Kupferpreis von 15.000 US-Dollar als realistisch an, was vom aktuellen Niveau einem Kurspotenzial von 54 Prozent entsprechen würde.

Wer dementsprechend investieren will, kann das mit dem WisdomTree Copper (WKN: A0KRKR) tun.

Diese Aktien profitieren besonders

Doch eine noch größere Upside bei steigenden Kupferpreisen bieten Kupferaktien. Diese haben einen inneren Hebel auf die Kursentwicklung und sind besonders für spekulative Anleger interessant. Folgende Werte kann man sich genauer anschauen:

Freeport-McMoRan Inc

BHP Billiton Ltd

Grupo Mexico S.A.B. de C.V.

Southern Copper Corporation

Antofagasta plc

First Quantum Minerals Ltd

Ivanhoe Mines Ltd

Rio Tinto PLC

Glencore plc

PT Amman Mineral Internasional

Wer allerdings breit gestreut auf Kupferaktien setzen will, der kann sich genauer mit dem iShares Copper Miners UCITS ETF (WKN: A3ECC3) vertraut machen.

