Nach den Tiefständen vom Sommer hat sich der Platin-Preis bereits deutlich erholt. Nach einer gebührenden Konsolidierung sollte ein weiterer kräftiger Anstieg erfolgen. Das bestätigt auch die saisonale Analyse. Von Karen Szola



Bis auf ein Zwischenhoch um 1.050 US-Dollar schnellte zuletzt das weißlich schimmernde Edelmetall - ein Niveau, wie zuletzt im März -, bis ihm die Puste wieder ausging. Die gestartete Konsolidierung sollte noch etwas anhalten. Möglich wäre ein Test der 200-Tage-Linie, die aktuell um 950 US-Dollar notiert. Ebenso vorstellbar wäre ein weiterer leichter Rückgang, der zum Test der markanten Supportzone um 940/920 Dollar führt. Unter dem Aspekt der saisonalen Analyse sollte im Anschluss eine dynamische Aufwärtsbewegung folgen.

Lenz + Partner, Tai-Pan 20.0 Platin-Preisentwicklung unter saisonalem Blickwinkel

Kurssteigerungen bei Platin voraus

Wie im Chart gut zu erkennen ist, sollte der Platin-Preis in den nächsten Wochen einen Boden gefunden haben, um hiernach eine kräftige Aufwärtsbewegung zu starten. Dabei könnte das Kursziel im Bereich um 1.100 US-Dollar liegen. Die saisonale Analyse über die vergangenen 20 Jahre errechnete mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent anziehende Notierungen. Im Durchschnitt wurde bei einem Einstieg am 23. Dezember und einem Ausstieg am 24. Februar ein durchschnittlicher Gewinn von 9,3 Prozent erzielt.



ETCs auf Platin

Anleger, die sich ein entsprechendes Investment auf den Platin-Preis ins Depot holen möchten, greifen beispielsweise zum iShares Physical Platinum ETC mit der WKN: A1KWPS – Symbol Frankfurt: PPFC – Fondswährung: USD)

Eine weitere Möglichkeit ist der ETCs ETFS Physical Platinum (WKN: A0N62D – Symbol Frankfurt VZLA – Fondswährung: USD). Allerdings ist hierbei zu beachten, dass ETCs im Gegensatz zu echten, replizierenden ETFs eigentlich Schuldverschreibungen sind und somit in der Regel ein Emittentenrisiko besteht.