Rezessionssorgen belasten weiter

Aktuell notiert Silber auf dem tiefsten Stand seit Mitte 2020 und hat alle Gewinne des großen Rohstoffzyklus der letzten Jahre wieder abgegeben. Doch woran liegt das? Am besten zu beschreiben ist es mit der aus der alten griechisch/römischen Mythologie stammenden Metapher "Saturn frisst seine Kinder". Denn die Rohstoffe waren es einst, welche die Inflationssorgen und Rezessionsängste, die wir heute haben, durch ihre massive Verteuerung losgetreten hatten.

In Phasen schlechter Konjunktur werten bekanntlich vor allem Rohstoffe und Edelmetalle ab, da sowohl das spekulative als auch das industrielle Interesse nach ihnen zurückgeht. Angesichts dessen sind bereits in einigen Ländern die Förderquoten des Edelmetalls zurückgegangen. Darum überrascht es auch nicht, dass die Bewegung gen Norden von Silber inzwischen mehr wie ein Dead Cap Bounce aussieht, anstatt einer wirklichen und nachhaltigen Gegenbewegung.

Die Entscheidung fällt an der Marke von 18,18 Dollar

Doch wie es für Silber weitergeht, entscheidet sich an den Tiefständen, auf die das Edelmetall aktuell sehr stark zuhält. Fällt diese wieder und wir sehen neue Tiefs, so könnten Investoren zusehens das Vertrauen in das Edelmetall verlieren. Es sollte nicht vergessen werden, dass Silber als auch Gold als meistens als Krisenwährung und Inflationshedge gekauft werden, jedoch während der letzten sechs Monate keinen Deut an Performance geliefert haben.

Investoren haben aktuell zwei Möglichkeiten, von der Bewegung des Silberpreises zu partizipieren. Da es vom jetzigen Stand nicht einmal mehr vier Prozent Abstand zum Tiefpunkt sind, lohnt sich vorläufig kein Weiterreiten auf der Abwärtsbewegung. Viel mehr sollten sich Investoren ein Szenario zurechtlegen, was nach dem Erreichen der Marke für das Edelmetall ansteht. Gibt es einen Bounce, so könnte Silber zügig wieder zurück in den Bereich über 20 Dollar laufen und versuchen diese Position zu halten. Hält die Marke von 18,18 Dollar allerdings nicht, so liegen die nächsten Widerstände erst im Bereich der 17 und 15 US-Dollar aus dem Jahr 2020.