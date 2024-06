Profitables Geschäft, überzeugende Wachstumspläne – Silvercorp Metals bringt beste Voraussetzungen mit, um vom Aufschwung des Silberpreises zu profitieren. Warum Anleger jetzt in Stellung gehen sollten. Von Sven Heckle

Auf diesen Befreiungsschlag mussten Silberbullen lange warten. Während Gold bereits im vergangenen Jahr seine imposante Rally starten konnte, tendierte der Silberpreis nur seitwärts. Nun jedoch scheint der Aufschwung der Edelmetalle auch Silber zu erfassen, dessen Preis in den ersten fünf Monaten dieses Jahres um rund ein Drittel zulegen konnte. Wie Gold profitiert auch Silber von der Hoffnung auf fallende Zinsen und der Suche nach sicheren Häfen, zusätzlich aber auch immer stärker von einem Angebotsdefizit, das seit nunmehr drei Jahren zu beobachten ist.

Im Jahr 2023 war die Produktion um ein Prozent zurückgegangen, für das laufende Jahr erwarten Experten einen weiteren Ein-Prozent-Rückgang auf 823 Millionen Unzen, was die Angebotslücke gegenüber dem Vorjahr um 17 Prozent ausweiten würde.

Profitabler Silberproduzent – diese Aktie könnte durchstarten

Silberproduzenten wie Silvercorp Metals reiben sich bereits die Hände. Das kanadische Unternehmen mit Sitz in Vancouver fördert in seinen Minen in China derzeit etwa acht Millionen Unzen Silberäquivalent sowie 45 000 Tonnen Blei und Zink pro Jahr. Dank Gesamtproduktionskosten von lediglich 11,40 US-Dollar pro Unze verdient Silvercorp im aktuellen Umfeld prächtig, Umsatz und Nettogewinn lagen im zurückliegenden Quartal über den Erwartungen der Analysten.

Insgesamt hat die Gesellschaft in ihrer bisherigen Firmengeschichte mit der Produktion von rund 100 Millionen Unzen Silber sowie 1,3 Milliarden Pfund Blei und Zink schon mehr als 520 Millionen US-Dollar verdient, über 200 Millionen US-Dollar davon über Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe an die Aktionäre weitergereicht.

Silvercorp Metals-Aktie: Für weiteres Wachstum positioniert

In der exzellenten Bilanz des schuldenfreien Unternehmens steht Silvercorp derzeit ein Cashbestand von 185 Millionen US-Dollar für das künftige Wachstum zur Verfügung -beispielsweise für den Ausbau der Produktionskapazität der chinesischen Minen auf mehr als zehn Millionen Unzen Silber in den kommenden drei Jahren und für den Zukauf unterbewerteter Rohstoffprojekte.

Vor vier Jahren scheiterte das Unternehmen mit einer Offerte für Guyana Goldfields, die letztlich zum dreifachen Preis von Zijin Mining übernommen wurde. Auch 2023 wurde man beim Übernahmeversuch von OreCorp im letzten Moment überboten. Nun steht Silvercorp bei der Übernahme zweier überaus spannender Projekte in Ecuador unmittelbar vor dem Abschluss.

Doch nicht nur die zukünftigen Wachstumspotenziale sprechen für den Titel. Bei zahlreichen Bewertungsparametern weist die Aktie schon jetzt deutlich niedrigere Werte auf als die Peergroup, zudem hat der Aktienkurs in der Vergangenheit sehr positiv auf einen Anstieg des Silberpreises reagiert - keine schlechte Eigenschaft im aktuellen Marktumfeld für Silber. Ein Kursziel von fünf Euro bietet jetzt über 50 Prozent Kurschance.

