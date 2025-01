Zur Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump warten viele Kryptowährungen mit spektakulären Steigerungen auf. Für den Bitcoin winkt die 150.000 Dollar-Marke – zu diesem Zeitpunkt wird es so weit sein. Von Gerd Weger

Wie erwartet, wurde der Kryptomarkt rund um die Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump am 20. Januar zunehmend volatil. Nachdem der Bitcoin kurzzeitig sogar unter 90 000 Dollar gefallen war, konnte er schnell wieder über die Marke von 100 000 Dollar steigen.

Wir gehen weiter davon aus, dass die Kryptowährung Nummer 1 im aktuellen Zyklus unter Schwankungen bis Herbst das Niveau von 150 000 Dollar erreichen wird. Der Kryptomarkt hat zuletzt verstärkt auf Impulse zu Beginn der neuen Amtszeit von Trump spekuliert. So werden kryptofreundliche Entscheidungen im Rahmen von Executive Orders erwartet.

Außerdem soll ein Kryptorat installiert werden, der aus 20 wichtigen Entscheidungsträgern der Branche besteht. Die Angebotsverknappung durch die Käufe von Bitcoin-ETFs hält an. Vergangene Woche entzogen nach schwächerem Wochenstart die amerikanischen Bitcoin-ETFs dem Bitcoin-Spotmarkt erneut Material. Blackrock bringt nun auch in Kanada ein Bitcoin-ETF-Produkt an den Markt. In Südkorea, einem sehr kryptoaffinen Land, wird erwogen, das seit sieben Jahren bestehende Bitcoin-ETF-Verbot aufzuheben. Auch Thailand könnte Bitcoin-ETFs zulassen. Und Microstrategy kauft munter weiter Bitcoin und hält nun schon über 450 000 Stück. Bitcoin setzt sich offenbar weltweit durch.





Nicht nur Bitcoin – so steht es um die anderen Krypto-Währungen

Auffällig war zuletzt die sehr starke Performance einiger Schwergewichte am Kryptomarkt. So konnte die drittgrößte Kryptowährung, Ripples XRP, einen Wochengewinn von 18 Prozent verbuchen. Dazu hat neben den sich verstärkenden Hoffnungen auf ein Ende des Rechtsstreits mit der amerikanischen Wertpapieraufsicht SEC sowie eine mögliche Zulassung von XRP-ETFs auch der erfolgreich gestartete Stablecoin Ripple USD beigetragen. Allerdings hat die SEC in letzter Minute doch noch Berufung gegen ein Gerichtsurteil eingelegt. Der Kurs von XRP war aber unbeeindruckt und hat nun auch das Auch Solana war mit einem Wochenplus von 29 Prozent stark. Hier stimulieren die Hoffnungen, dass bald ein Solana-ETF zugelassen werden könnte. Treiber war aber vor allem der auf der Solana-Blockchain lancierte Trump-Token, der einen spektakulären Wochengewinn verbuchte. Hier wird darauf gesetzt, dass der Erfolg zu einer großen Memecoin-Rally auf Solana führen könnte. Solana wird nun als Präsidenten-Blockchain geadelt, der Coin hat ein neues Allzeithoch erreicht. Nun wird spekuliert, dass sich der Solana-Kurs noch einmal vervierfachen und bis auf 1000 Dollar steigen könnte.

Auch andere Coins aus den Top 20 glänzten mit starken Gewinnen. Neben Dogecoin waren dies zwischenzeitlich vor allem Cardano, Chainlink und Hedera. Bei Cardano beflügelte die Aufnahme in den Grayscale Digital Large Cap Fund sowie die Partnerschaft mit dem FC Barcelona. Auch Bitcoin-Klone ziehen Anleger verstärkt an. Litecoin, das oft als digitales Silber bezeichnet wird, zeigte eine starke Performance. Der bekannte Bloomberg-Analyst Balchunas glaubt, dass Litecoin der nächste Krypto-ETF werden könnte. Nachholbedarf gibt es ohnehin genug, denn Litecoin notiert gegen den Bitcoin nahe seinem Allzeittief.

