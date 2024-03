Könnte der deutsche Leitindex seinen Höhenflug nun beenden? Worauf es jetzt beim DAX ankommt und warum die Aktien von Vonovia und Continental im Fokus stehen

Am Donnerstag erzielte der deutsche Leitindex noch ein neues Rekordhoch. Doch seitdem warten Anleger auf den nächsten Höhenflug. Heute liegt der DAX bisher 0,65 Prozent im Minus und steht bei 17.600 Punkten. Ähnlich sieht es beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 aus, der 0,84 Prozent im Minus liegt und bei 4.919 Punkten steht

Die Anleger sind nach dem jüngsten Dax-Rekordhoch also auch am Montag weiterhin vorsichtig geblieben. Die US-Inflationsdaten für Februar am Dienstag werfen bereits ihre Schatten voraus, denn sie sind ein wesentlicher Bestandteil für die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed.

Am Donnerstag noch hatte der Dax nach den Inflationsprognosen der Europäischen Zentralbank (EZB) bei 17 879 Punkten einen Höchststand erreicht. Am Freitag dann hielt er sich dann weitgehend stabil. Die Kurse seien inzwischen "heißgelaufen", kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets den Handel. Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners sprach ebenfalls von einem "aus technischer Sicht deutlich überkauften Dax", weshalb er nach der langen Rekordjagd "eine schwierige Woche" erwartet.

„Die überraschend hohen Januar-Zahlen zur US-Inflation haben an den Märkten für Unruhe gesorgt", schrieben die Experten der Commerzbank mit Blick auf die anstehenden neuen Teuerungsdaten. Daher werde sich zeigen müssen, inwieweit es sich um Einmaleffekte gehandelt habe oder nicht. Sie selbst erwarten erneut einen recht starken Anstieg der Verbraucherpreise. Und käme es so, dürfte das die Fed in ihrer abwartenden Haltung bestätigen und den Markt wohl enttäuschen.

Aktien von Vonovia und Continental beim DAX im Fokus

Immobilienwerte konnten unterdessen weiter von der Aussicht auf eine rascher als erwartet sinkende Inflation in der Euroregion und zählten zu den Favoriten am deutschen Markt. Vonovia markiert mit einem Plus von aktuell über zwei Prozent von der Performance die Spitze im DAX.

Das Schlusslicht im DAX bildet mit einem Minus von fast vier Prozent von der Performance derzeit die Aktie von Continental. Der Autozulieferer verliert seine Finanzchefin. Katja Garcia Vila habe dem Aufsichtsrat mitgeteilt, nicht für eine weitere Vertragsverlängerung zur Verfügung zu stehen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Ihr Vertrag laufe damit Ende des Jahres aus. Grund sei ihre eigene Karriereplanung. Sie werde die Aufgabe weiter erfüllen, bis ein Nachfolger gefunden sei.

Mit Material von dpa-afx

