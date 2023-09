NFTs waren das große Hype-Thema in den Jahren 2021 und 2022. Doch was wurde eigentlich aus den Bildern, welche für Millionen von US-Dollar verkauft wurden? Eine erschreckende Bilanz wurde nun offenbart:

NFTs gingen noch vor zwei Jahren für Millionensummen über den Tisch und während sich einige Anleger die Chancen auf schnellen Reichtum erhofften, schüttelten andere den Kopf über das Trading mit digitalen Bildchen. Doch was ist nun aus den NFTs geworden?

Erschreckende Studie zu NFTs offenbart

Die einfache Antwort: die meisten NFTs sind wertlos geworden. Konkret zeigte dies eine Studie von dappGambl. In dieser war zu lesen, dass 69.795 oder 95 Prozent aller auf Ethereum gelaunchten NFT-Kollektionen jetzt einen Gesamtwert von 0,0 Ethereum haben.

Dies bedeutet, dass diese Tokens zum aktuellen Zeitpunkt völlig wertlos sind. Die Studie geht daher davon aus, dass rund 23 Millionen Investoren inzwischen auf wertlosen digitalen Bildern, GIFs oder Soundtracks sitzen.

Besonders die Nachfrage nach NFTs ist für diesen massiven Absturz verantwortlich, denn nach dem Krypto-Crash im Jahr 2022 ging es auch mit den digitalen Kollektionen den Bach herunter.

NFTs als abschreckendes Beispiel

Dementsprechend dienen NFTs leider als ein sehr gutes, abschreckendes Beispiel dafür, was in Hype Phasen nicht alles wie eine Sau durch das Dorf getrieben wird, ohne dass es dafür einen nachhaltigen Grund gibt. So hieß es in der Studie von dappGambl auch:

„Inmitten von Geschichten über digitale Kunstwerke, die für Millionen verkauft werden, und Erfolgsgeschichten über Nacht übersieht man leicht, dass der Markt voller Fallstricke und potenzieller Verluste ist.“

Viele Anleger haben nämlich letztendlich im NFT-Hype ihr Geld verloren, weil sie nicht in der Lage waren, der Versuchung oder FOMO zu widerstehen. Aus diesem Grund sollten sich Investoren hier für künftige Bullenmärkte ein Beispiel nehmen.

Breit gestreut in Krypto & Co. investieren? Das geht jetzt mit dem Börse Online Best of Krypto Index

Lesen Sie auch:

"Amerika ist pleite" und der Crash kommt, sagt Rich Dad Poor Dad Autor Robert Kiyosaki - So schützt er sein Geld

Oder:

Krypto-Anleger aufgepasst: Schützen Sie sich vor Betrug bei Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen