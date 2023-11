Meist steht der Goldpreis im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Anleger. Doch auch ein Blick auf den Silbermarkt lohnt sich derzeit. Denn bei Silber kristallisiert sich eine spannende technische Lage heraus. Der Silberpreis steht kurz vor der Überwindung einer wichtigen Chart-Marke und könnte dann nach oben durchbrechen. Wie Anleger partizipieren können.



Seitdem die radikal-islamistische Palästinenser-Organisation Hamas am 7. Oktober Israel angegriffen hat, fließt viel Geld in Gold. Das Edelmetall fungiert als sicherer Hafen für Investoren. Doch auch am Silber-Markt sind ähnlich starke Bewegungen zu beobachten. Der 'kleine Bruder' vom Gold folgt dem Preistrend oft sogar prozentual stärker.

Die jüngsten Beschäftigungsdaten aus den USA schwächen Zinserhöhungs-Erwartungen. Die Expansion am US-Arbeitsmarkt blieb im Oktober hinter den Erwartungen zurück und schürte dadurch gleichzeitig Spekulationen, dass die US-Notenbank ihre Zinserhöhungspolitik abschwächen könnte.

Die Edelmetalle Gold und Silber werden auch gestützt durch sinkende Renditen von US-Staatsanleihen. Dieser Renditerückgang begünstigt traditionell die Performance von Edelmetallen. Und auch eine Aufweichung vom Dollar-Index erhöht die Attraktivität von Silber als Anlagealternative.



Der Silberpreis hat in diesem Szenario zuletzt mehrfach versucht, die 200-Tage-Linie (aktuell bei 23,26 Dollar) zu überwinden. Die Wahrscheinlichkeit, dass das demnächst tatsächlich gelingt, ist zuletzt gestiegen. Der Silber-Chart zeigt ein Bullish-Flag-Muster aus. Nach oben wird die Formation bei 23,77 Dollar begrenzt, wo gleichzeitig auch der horizontale Widerstand eines Tageshochs vom 22. September verläuft.



TradingView.com Silberpreis in US-Dollar

Sollten sich die Renditen der Staatsanleihen nicht doch wieder abflachen und dem zuletzt geschwächten Dollar dadurch wieder auf die Beine helfen, könnte sich der Anstieg des Silberpreises kurzfristig fortsetzen. Auch die Widerstandszone zwischen 24,00 und etwa 24,50 Dollar käme dann schnell in Betracht. Möglich ist jedoch auch nochmals ein Abtaucher bis auf die untere Flaggenbegrenzung, die bei etwa 22,60 Dollar verläuft.



Letztendlich können Anleger, die erhöhte Preisschwankungen verkraften können, mit Silber-Zertifikaten vom vermuteten weiteren Preisaufschwung partizipieren. Eine Möglichkeit wäre das endlos laufende Silber-Long-Zertifikat der DZ Bank (ISIN DE000DZ0B773). Wer es noch etwas spekulativer mag, greift zu einem nicht laufzeitbegrenzten Turbo-Call – etwa ISIN DE000SN41LZ8 mit Hebel 2,9 von der Société Générale.



