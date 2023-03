Was früher Science-Fiction war, ist heute Realität: Kaum ein Lebensbereich kommt heute noch ohne künstliche Intelligenz aus. Die Technologie ist so sehr in unserem Leben angekommen, dass wir es kaum noch merken. Anleger sollten den Megatrend im Auge behalten – auch wenn oder gerade weil er noch in den Kinderschuhen steckt.

Künstliche Intelligenz ist eigentlich ein alter Hut: Bereits seit den 1930er-Jahren wird daran geforscht, wie eine Maschine wie ein menschliches Gehirn funktionieren kann. 1956 war es schließlich IBM, die mit dem „Logic Theorist“ die erste KI auf den Markt brachte. 1966 wurde dann der weltweit erste Chatbot vorgestellt: „ELIZA“, ein Vorgänger von „Siri“ und „Alexa“.

Und heute? Heute scheint sich das Bild zu wiederholen, wenn auch in einer längst upgedateten Version: 2023 war es der Chatbot ChatGPT, der an der Börse für Aufsehen sorgte. Die KI, die binnen weniger Sekunden nahezu fehlerfreie und inhaltlich richtige Texte verfassen kann, löste eine wahre Rally aus. Nur ein kurzfristiger Boom? Wohl kaum. Künstliche Intelligenz ist längst mehr als ein Hype.

Der neue Megamarkt an der Börse

Die Schlüsseltechnologie zählt zu den weltverändernden Erfindungen wie Strom, das Flugzeug oder das Internet. Bis Ende 2022 wurde weltweit eine sechsstellige Zahl an KI-Patenten angemeldet. KI ist längst zum Wettbewerbsfaktor mit globaler Bedeutung geworden und wird es auch in Zukunft sein. Die Anwendungsbereiche für KI sind grenzenlos – von der Datenverarbeitung über autonomes Fahren bis zu Gaming oder Medizin – und rufen damit auch Unternehmen abseits des bekannten Tech-Terrains auf den Plan. Aktuelle Studien zeigen: Bis 2030 soll das weltweite Bruttoinlandsprodukt nur durch den Einsatz von KI um 15,7 Billionen US-Dollar ansteigen – ein Boost der Extraklasse. Umso mehr kämpfen die Wirtschaftsgroßmächte um die technologische Poleposition, wollen die Vorherrschaft für sich beanspruchen.

Jetzt einsteigen

Das große Potenzial des Marktes ist auch für Anleger spannend – ganz besonders, weil sich der Anwendungsbereich von KI nicht mehr nur auf den Tech-Markt beschränkt. Es sind längst nicht mehr nur die klassischen Tech-Player, die den Markt mitbestimmen – auch andere Firmen werden mit und von KI profitieren. Unter dieser Prämisse hat die Redaktion von BÖRSE ONLINE jetzt einen passenden Index aufgelegt, mit dem Sie einfach und unkompliziert an dieser Entwicklung teilhaben können.



Der neue BÖRSE ONLINE KI Index bündelt 20 attraktive Unternehmen, die mittelbar oder unmittelbar vom KI-Boom profitieren. Zum Index gehören unter anderem Nvidia, C3.ai, Veritone, Microsoft, Baidu, AMD und Crowdstrike. So setzen Sie nicht nur auf einzelne Player, sondern auf die Entwicklung des Gesamtmarktes und nehmen das große Potenzial des Megamarktes in Ihr Depot auf.

Partizipieren ist denkbar einfach und funktioniert über das passende Index-Zertifikat mit der WKN DA0ABV. Das Zertifikat bildet den Kursverlauf nahezu eins zu eins ab. Wer mit mehr Risiko investieren möchte, kann auf die entsprechenden Hebel-Zertifikate zurückgreifen.

Zum KI Index

