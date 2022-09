Produzenten von Saatgut verdienen weiter prächtig: Vorläufigen Zahlen zufolge erlöste die niedersächsische KWS Saat im Geschäftsjahr 2021/22 rund 17 Prozent mehr als im Vorjahr, auch das Vorsteuerergebnis (Ebit) legte zu. Mit beiden Zahlen läge das Unternehmen über den prognostizierten Resultaten. KWS führt den Zuwachs unter anderem auf deutlich höhere Saatgutverkäufe in Europa, den USA und Brasilien zurück. Auch im neuen Geschäftsjahr rechnet KWS mit anhaltendem Wachstum.

Dies zeigt: Nahrungsmittel sind auch in Krisenzeiten unverzichtbar. Essen müssen die Menschen immer, während Konsum oder Urlaubsreisen in schwierigeren Zeiten auch mal zurückgefahren werden. Dadurch ist die Branche stabil und hängt wenig an den konjunkturellen Entwicklungen. Daher schwanken Aktien aus den Bereichen Agrar und Nahrung oft weniger stark als der Gesamtmarkt. Chancen gibt es aber trotzdem. Allein durch die stetig wachsende Weltbevölkerung nimmt der Bedarf an Lebensmitteln zu, die Branche bleibt im Wachstumsmodus. Der von €uro und von BÖRSE ONLINE konzipierte Index Agrar und Nahrung setzt daher breit gestreut auf diesen Bereich.

Der Investmentansatz ist diversifiziert und global angelegt. Im Portfolio sind Unternehmen, die sich rund um die Wertschöpfungskette von Nahrungsmitteln bewegen - vom Anbau bis zum fertigen Produkt. Entsprechend reicht die Palette von Produzenten für Saatgut (KWS) und Dünger (Nutrien, OCI) über Landmaschinen (Deere, Agco) und Bewässerungsanlagen (Lindsay) bis hin zur Herstellung von fertigen Lebensmitteln (etwa Nestlé und Unilever). Der Bereich Nahrungsmittel erstreckt sich über Unternehmen für Zusatzstoffe (DSM) und Gewürze (McCormick) bis hin zur Tiefkühlkost (Conagra).

Die 20 Werte des Index (WKN: DA0ABQ) sind zu Beginn mit fünf Prozent gleichgewichtet. Einmal im Jahr erfolgt ein Rebalancing der Positionen. Dividenden werden reinvestiert.