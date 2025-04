Palantir ist im Rückwärtsgang – doch genau jetzt eröffnet sich für clevere Anleger eine attraktive Chance: Mit dieser Aktienanleihe-Protect sind hohe Zinsen möglich, selbst wenn die Aktie weiter fällt. Wie das funktioniert und worauf Sie achten müssen.

Sie zählte zu den Top-Stars der zurückliegenden Jahre, die Aktie von Palantir Technologies. Seit Juni vergangenen Jahres hat sich das Papier im Rahmen des KI-Hypes zeitweise versechsfacht. Nach dem Allzeithoch von rund 120 US-Dollar im Februar gab die Softwareaktie jedoch rund ein Viertel ab. Die Angst vor einer Fortsetzung der Korrektur ist merklich gestiegen. Dies zeigt der Blick auf die erwartete Volatilität.

Palantir Technologies entwickelt Software für Datenanalysen und Big Data. Regierungen setzen die Software etwa zur Kriminalitäts- und Terrorismusbekämpfung sowie bei militärischen Operationen ein. Finanzdienstleister integrieren die Software zur Risikoanalyse und Logistikunternehmen für ihr Infrastrukturmanagement. Die Integration von KI und die zunehmenden geopolitischen Unsicherheiten spiegelten sich 2024 in einem deutlichen Anstieg der Kundenzahl, des Auftragsvolumens und des Umsatzes wider. Dieser Trend könnte sich fortsetzen, denn die Nachfrage nach KI-gestützten Datenanalysen zur Optimierung von Systemen und Prozessen steigt. Für 2025 rechnet das Management mit einem Umsatzplus von über 30 Prozent.

Ein Großteil der Umsätze kam 2024 noch von in- und ausländischen Behörden. Meldungen, wonach die US-Regierung Budgets reduziert, lösten einen Abverkauf bei der Aktie aus. Zudem ist diese trotz der jüngsten Korrektur mit einem KGV von 90 weiterhin ambitioniert bewertet. Ein Großteil der Analysten stuft die Aktie nach Angaben von Bloomberg zwar als haltens- oder gar kaufenswert ein, zuletzt gab es jedoch auch vermehrt negative Einschätzungen.

Zweistelliger Kupon bei 35% Puffer

Phasen zunehmender Unsicherheit und hoher Schwankungen bergen attraktive Chancen. Für Anleger, die allenfalls mit einem begrenzten Rücksetzer der Aktie rechnen, könnte eine Aktienanleihe-Protect eine interessante Investmentalternative zum Direkteinstieg in die Aktie sein.

Diese Wertpapiere werden von Finanzhäusern wie Unicredit emittiert. Bei Emission werden verschiedene Ausstattungsmerkmale fixiert. Dazu zählen der Basispreis, die Barriere, der Zinskupon und die Laufzeit. Der Basispreis der ausgewählten Aktienanleihe-Protect auf Palantir Technologies wurde bei 86,24 US-Dollar, die Barriere bei 51,744 US-Dollar, der jährliche Zinssatz bei 14,8 Prozent und der letzte Bewertungstag am 11. März 2026 fixiert. Das Wertpapier notiert in Prozent. Die Mindestanlage liegt bei einem Stück. Die Zinszahlung in Höhe von 14,8 Prozent erhalten Investoren unabhängig vom Kurs der Aktie. Notiert die Aktie am Laufzeitende auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anleger den Nennwert von 100 Euro zurück. Andernfalls drohen allerdings Verluste.

Aktuell notiert die Aktie von Palantir Technologies bei 80,68 US-Dollar. Der Abstand zur kritischen Marke beträgt somit 35,9 Prozent und wurde zuletzt in der zweiten November-Woche festgestellt. Um Verluste zu begrenzen, sollten Anleger aber einen Stoppkurs setzen.

