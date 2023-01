Die meisten Altcoins legten einen Superstart ins neue Jahr hin. Auch der Bitcoin steht vor dem Sprung. Die Adoption schreitet trotz des Kryptocrashs im Jahr 2022 weiter voran. Von Gerd Weger

Die Adaption von Bitcoin und Krypto­währungen geht trotz der starken Kursrückgänge weiter. Derzeit wird die Zahl der Besitzer von Bitcoin und ande­ren Kryptowährungen auf über 200 Milli­onen geschätzt. Diese Zahl wird weiter stei­gen, und über neue Nutzer wächst auch die Nachfrage nach Kryptos. Der Bitcoin star­tete als eine Art digitales Bargeld, das auf­grund seiner dezentralen Funktionsweise völlig ohne Vertrauenspersonen oder ­-ins­titutionen wie Banken auskommt. Dieser ursprüngliche primäre Use Case hat sich im Laufe der Zeit immer mehr in Richtung Wertaufbewahrungsmittel verschoben.

Altcoins rund um Ethereum mit gutem Start

Ab 2015 kam mit Ethereum der Anwen­ dungsfall Smart Contract Platforms dazu. Im Laufe der vergangenen Jahre wuchs mit Plattformen wie Solana, Polkadot und vielen anderen die Konkurrenz in diesem Bereich. Auf den Smart Contracts basieren weitere Anwendungsfälle wie Stablecoins für blitzschnelle weltweite Überweisun­gen zu minimalen Kosten, DeFi für neuar­tige Finanzierungs-­ und Anlagemöglich­keiten oder NFTs zur sicheren digitalen Abbildung von Vermögensgegenständen. Mit diesen neuen Möglichkeiten wird auch die praktische Umsetzung von allen mög­lichen Metaverses vorangetrieben. Letzt­lich bilden alle diese Anwendungsfälle die Grundlage für das Web3 als nächste Gene­ration des Internets.

In der Ausgabe vor Weihnachten wie­sen wir darauf hin, dass einige abgestürz­te Altcoins zum Jahreswechsel für Trader sehr interessant sind. Hier wurden Solana, Axie Infinity, Filecoin, Near Protocol und Flow genannt. Alle fünf genannten Coins konnten nun seit Jahresbeginn über 20 Prozent zulegen. Dagegen weist der Bitcoin nur ein Plus von knapp vier Pro­zent aus. Solana ist sogar um 65 Prozent explodiert. Solana war noch im Novem­ber überproportional vom FTX-Crash be­troffen. Denn die zusammengebrochene Kryptobörse hatte sehr enge Verbindun­gen zu Solana und eine große Menge an Solana-Coins im Bestand.

Die Charts etlicher großer Altcoins sehen derzeit vielversprechend aus. Nach den Abstürzen im Vorjahr sind sie seit November auf sehr tiefen Niveaus ausgependelt. Sie haben sich an die 50-Tage-Linie herangepirscht oder diese bereits hinter sich gelassen. Die Kursentwicklung könnte danach dynamisch in Richtung der 200-Tage-Linie laufen. Unter den größten Coins der Top 20 sind die der Blockchain-Basisplattformen Cardano, Polkadot, Avalanche und die bereits erwähnten Solana interessant.

Dieser Trend steht im Fokus

Daneben stehen derzeit Token aus dem Bereich Liquid Staking im Blickpunkt. So hat sich Lido Finance seit Jahresbeginn in der Spitze weit mehr als verdoppelt. Liquid Staking ermöglicht Nutzern, gute Staking-Renditen bei Ethereum zu erzielen, auch ohne die nötige Hardware, Sperrfristen oder Mindestmenge. Die Protokolle in diesem Bereich werden vom nächsten Ethereum-Upgrade profitieren. Denn nach dem für März erwarteten Upgrade mit dem Namen Shanghai können Staker ihre gesperrten Coins wieder abheben. Dadurch dürfte die bisher sehr geringe Staking-Quote von 14 Prozent bei Ethereum erheblich steigen. Die Einnahmen der Liquid-Staking-Protokolle könnten sich deshalb deutlich erhöhen.

Dieser Artikel erschien zuerst in BÖRSE ONLINE 02/2023. Hier erhalten Sie einen Einblick ins Heft.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum