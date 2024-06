Warren Buffett hat so einige geniale Aktien im Portfolio – doch zwölf davon bieten nun besonders hohe Kurschancen bis zu 78 Prozent. Um diese Kandidaten handelt es sich

Er gilt als der wohl berühmteste und beste Investor der Welt: Warren Buffet (93). Das „Orakel von Omaha“ erzielte mit seiner Firma Berkshire Hathaway Renditen, die den Markt regelmäßig schlugen.

Buffett hat ein geniales Gespür dafür, auf die richtigen Aktien zur richtigen Zeit zu setzen. Anleger verfolgen daher stets gebannt, auf welche Wertpapiere es das Börsen-Ass abgesehen hat.

Doch Warren Buffett ist nicht gerade dafür bekannt, ein spekulativer Tech-Investor zu sein, der auf risikoreiche Aktien setzt, die dafür mal eben durch die Decke gehen können. Er setzt meist auf solide Unternehmen mit breitem Burggraben und solidem Geschäftsmodell, die im besten Fall auch noch als unterbewertet gelten.

Übrigens: Diesen wichtigen Tipp hat der deutsche Aktien-Millionär Tim Schäfer jetzt für alle Anleger:

Diese 12 Aktien aus Warren Buffetts Portfolio bieten jetzt bis zu 78% Kurschance

Wir haben uns daher gefragt: Gibt es im Portfolio von Warren Buffett womöglich dennoch Aktien, die es nicht nur durch die Strenge Buffett-Prüfung in sein Portfolio geschafft haben, sondern die auch noch trotzdem hohe Kurschancen bieten können?

Wir haben daher alle Warren Buffett Aktien, die man derzeit durch seine 13F-Offenlegung sehen kann (Stand: 31. März 2024), durch die Bloomberg-Datenbank laufen lassen und nach Aktien gesucht, die Kurschancen von mindestens 20 Prozent bieten.

Die große Überraschung: Heraus kamen gleich zwölf Kandidaten (von 42), die sogar Kurschancen von bis zu 78 Prozent bieten könnten.

Aktien mit den höchsten Kurschancen in Warren Buffetts Portfolio

Sie sind fasziniert davon, wie die Superreichen ihr Geld investieren? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den Best of Billionaires Index von BÖRSE ONLINE, der auf die Top-Positionen von Milliardären wie Warren Buffett, Bill Gates und Co. setzt

Oder lesen Sie auch: Cathie Wood super bullisch: Diese Aktien mit bis zu 180% Kurschance kauft sie im Juni immer wieder

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon, Snowflake Inc..