„Juwelen der Moderne“ – „Gehirn unseres technologischen Fortschritts“ – „Wichtigste Tech-Ressource des Jahrtausends“: Halbleiter sind nach wie vor begehrt. Analysten sind sich sicher: Auch wenn 2022 kein gutes Jahr für diese Industrie war – die große Zeit der Halbleiter ist jetzt (wieder) gekommen. Laut einer Erhebung von UBS sind die Lagerbestände an Chips so hoch wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr – der vor allem durch die Pandemie ausgelöste Chipmangel scheint Geschichte zu sein.

Zumindest ist der Zeitpunkt für einen Einstieg gerade jetzt ideal, wenn man der guten Stimmung in puncto Chips am Markt traut. Denn nachdem es besonders in der zweiten Jahreshälfte 2022 eher dunkel für den Chip-Sektor aussah, haben sich die Perspektiven für die Branche jetzt wieder aufgehellt. Beweise dafür lieferte vergangene Woche untere anderem TSMC, der weltweit drittgrößte Halbleiteranbieter: Der Nettogewinn des wichtigen Apple-Zulieferers kletterte von Oktober bis Dezember um starke 78 Prozent auf 295,9 Milliarden Taiwan-Dollar (rund 9 Milliarden Euro).

Wettkampf um die Schlüsseltechnologie

Unverändert steht fest: Halbleiter sind nach Automobilen und Öl das weltweit am meisten gehandelte Produkt. Trotzdem gibt es nicht einmal 2 Dutzend Hersteller, die die komplexen Chips in großem Maßstab produzieren können. Um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, haben die EU, USA und China bereits im vergangenen Jahr Maßnahmenpakete in Milliardenhöhe (USA: 52,7 Mrd. Dollar, China: 143 Mrd. Dollar, EU: knapp 50 Mrd. Euro) für die heimische Produktion auf den Weg gebracht – Investitionen, die am Ende nicht nur Chipherstellern zugutekommen.

Höchstleistung – auch fürs Depot

Vieles deutet also darauf hin, dass der Markt für Chip-Aktien bald wieder nach oben dreht. Wer die Weichen dafür schon heute stellen will, investiert am besten breit gestreut in den Markt. Der BÖRSE ONLINE Chip Power Index bündelt dafür 15 attraktive Aktien aus der Welt der Chips, darunter bekannte Hersteller, Entwickler, Zulieferer und Auftragsfertiger wie Nvidia, Intel, Texas Instruments, Infineon oder ASML. Die Aktien von Nvidia, AMD und Marvell Technology schafften es zudem jüngst auf die Liste der Top-Picks für 2023 vom renommierten Analysehaus Rosenblatt. Basierend auf den jüngsten Kurszielen haben Chipwerte riesiges Kurspotenzial.Das Zertifikat mit der WKN DA0ABM bildet den Kursverlauf des Index nahezu eins zu eins ab. Für mehr Risiko stehen entsprechende Hebel-Zertifikate zur Verfügung.

