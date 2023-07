Vom Onlinehandel über Videospiele bis hin zur Shared Economy: Künstliche Intelligenz wird viele Branchen grundlegend verändern. Das Marktpotenzial ist gewaltig und geht in die Milliarden. Auch die Anbieter der Hardware verdienen sich im aktuellen KI-Boom eine goldene Nase

Neben Nvidia, dessen KI-Halbleiter das Maß aller Dinge sind, profitieren auch AMD oder die Anlagebauer und Auftragsfertiger ASML und TSMC am Megatrend KI, denn ohne deren Maschinen und Fertigungsstraßen wäre eine Chip-Produktion undenkbar. AMD investiert seit ein paar Jahren kräftig in die KI-Fähigkeit seiner Chips. Chefin Lisa Su kündigte zu Beginn des Jahres an, dass künftig über alle Produkte hinweg der Fokus auf die Beschleunigung der KI-Inferenz gelegt wird. Das macht die Aktie zum aussichtsreichsten Large Cap im KI-Bereich. Der Nvidia-Verfolger versucht, direkt die Endgeräte für die KI-Inferenz fit zu machen. Man spricht hier von Edge-KI, die ohne das Hin-und-Her-Senden von Daten in die Cloud auskommt. Analysten sehen genau hier noch viel Potenzial, denn der Markt ist relativ jung.

Indirekter Profiteur von KI-Chips

Geht die Nachfrage nach KI-Chips durch die Decke, profitiert indirekt auch der Anlagebauer ASML, denn die Niederländer haben ein Monopol auf EUV-Lithographieanlagen, ohne die die Herstellung der modernsten GPUs und CPUs für KI-Anwendungen überhaupt nicht möglich wäre. Die neue Technologie ist für 46 Prozent des Gesamtumsatzes verantwortlich und wird beispielsweise von TSMC, dem großen Auftragsfertiger von Nvidia und AMD, eingesetzt. Weltweit greifen rund 80 Prozent aller Chiphersteller auf die Dienste von ASML zurück, womit dem Unternehmen eine überaus starke Marktposition zukommt.

Wertvoller denn je: 15 Chip-Aktien für Ihr Depot

Chips sind der Rohstoff für den digitalen technologischen Fortschritt und aus diesem Grund heiß begehrt und extrem knapp. Das macht sie wertvoller denn je. Der Chip Power Index von BÖRSE ONLINE bündelt 15 attraktive Aktien aus der globalen Wachstumsbranche, darunter die Chiphersteller AMD und Nvidia, Anlagebauer ASML und Auftragsfertiger TSMC.

Das Zertifikat mit der WKN DA0ABM bildet den Kursverlauf des Index nahezu eins zu eins ab. Für mehr Risiko stehen entsprechende Hebelzertifikate zur Verfügung.

Chip Power Index - jetzt investieren