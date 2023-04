Dividendenaktien gibt es wie Sand am Meer. Doch welche Unternehmen steigern Ihre Dividenden am nachhaltigsten und versprechen zudem eine herausragende Wertentwicklung? Es sind nicht die mit der höchsten Rendite, sondern die mit dem langfristig stärksten Dividendenwachstum

Unternehmen, die ihre Dividenden über einen langen Zeitraum regelmäßig gezahlt und gesteigert haben, nennt man Dividenden-Aristokraten. Diese Unternehmen haben eine stabile Finanzlage, ein nachhaltiges Geschäftsmodell und im Schnitt einen niedrigen Verschuldungsgrad.

Bekannte Dividenden-Aristokraten

Ein Dividenden-Aristokrat, den Sie mit Sicherheit kennen, ist PepsiCo. Das Unternehmen hat über 50 Jahre hinweg jedes Jahr die Dividende gesteigert. Der Konzern verkauft nicht nur Pepsi-Cola, sondern auch Eistee der Marke Lipton, Snacks und Frühstücksflocken. Dank der starken Marken konnte PepsiCo den Gewinn zuletzt steigern und will als Folge die Ausschüttungen ab Juni abermals erhöhen. Ein weiterer bekannter Dividenden-Aristokrat ist der Konsumgüterriese Procter & Gamble (P & G). Das Unternehmen hat die Dividende bereits 66 Jahre hintereinander erhöht. Der Konzern verkauft etwa Shampoo der Marken Head & Shoulders und Pantene, Gillette-Rasierer, Ariel-Waschmittel, Windeln von Pampers oder Frauenhygieneprodukte von Always.

Der Schub für Ihr Depot

Neben den klassischen Dividenden-Aristokraten, die ihre Dividende seit mindestens 25 Jahren steigern, gibt es für Anleger auch aussichtsreiche Unternehmen, die diesen Weg noch vor sich haben. Die Redaktion von BÖRSE ONLINE hat einen eigenen, strategischen Dividendenindex kreiert: Der brandneue Globale Dividenden-Stars Index beinhaltet 25 aussichtsreiche Aktien für ein ausgewogenes Chance-Risiko-Verhältnis. Nur Unternehmen, die in den zurückliegenden zehn Jahren lückenlos Dividenden gezahlt haben und deren Dividenden seit fünf Jahren zudem immer gestiegen oder zumindest gleichgeblieben sind, wurden in den Index aufgenommen. Durch die regelmäßigen Ausschüttungen signalisieren die Unternehmen, dass sie finanziell gesund sind. Um sicherzustellen, dass keine Substanz ausgeschüttet wird, durfte die Dividende nicht höher sein als der Nettogewinn des Unternehmens, außerdem musste der Cashflow in den vergangenen drei Jahren stets positiv sein. Für eine vernünftige Risikostreuung wurden aus jeder Branche die beiden Aktien mit der besten Fünfjahresperformance ausgewählt. In die Startaufstellung des Index haben es unter anderem folgende Unternehmen geschafft: PepsiCo, Procter & Gamble, Garmin, General Mills, Home Depot und IA Financial. Mit je vier Prozent sind alle 25 Aktien im Index anfangs gleich gewichtet.

Jetzt Dividende sichern

Nutzen Sie die Möglichkeit über den neuen Globale Dividenden-Stars Index von BÖRSE ONLINE langfristige Kapitalzuwächse zu erzielen.

