Der auf ein Sechswochenhoch gestiegene DAX hat den seit August gültigen Abwärtstrend beendet, viel wichtigere Widerstände aber vor der Brust. Unsere aktuelle DAX-Position hat ein Plus von 35 Prozent erreicht und bis Mitte November weitere 14 Prozent Potenzial. Von Stefan Mayriedl

Jetzt hat es also doch geklappt! Nachdem am Montag der Ausbruchsversuch über den seit Mitte August gültigen Abwärtstrend noch fehlschlug, kam es gestern Nachmittag zu diesem kleinen Kaufsignal. Klein deshalb, weil für den auf einem Sechswochenhoch gehandelten DAX entscheidende Widerstände nicht weit entfernt liegen. Dabei handelt es sich zunächst um jene Basis-Abwärtstrendlinie, die am Jahreshoch von Anfang Januar seinen Ausgangspunkt hat und die mittlerweile im 13.300er-Bereich verläuft.



Wird dieser Abwärtstrend beendet, wäre das ein erstes gutes Zeichen für ein mögliches Ende des Bärenmarkts. Eine weitere auffällige Hürde ist um 13.565 Punkte auszumachen. Am dortigen markanten Zweimonatshoch liegt interessanter Weise auch das erste bedeutende (38,2-Prozent-) Fibonacci-Retracement der Januar-September-Abwärtswelle. Und in der Aufzählung entscheidender Barrieren darf natürlich auch die 200-Tage-Linie nicht vergessen werden. Dieser fallende Gleitende Durchschnitt verläuft inzwischen leicht oberhalb der 13.700er-Marke. Bei Konsolidierungen dient insbesondere die Kombination aus Einwochentief und nach oben drehender 38-Tage-Linie um 12.548/12.630 Punkte als gute Unterstützung. Darunter könnte der waagrechte 12.400er-Bereich für Stabilität sorgen.



Inzwischen auf plus 35 Prozent gestiegen ist der vor fünf Wochen vorgestellte, weiter haltenswerte DAX-Inliner HB7QU4. Innerhalb der Spanne 11.400/14.600 Punkte ist vom aktuellen Niveau aus bis zum 18. November ein Zusatzgewinn von 14 Prozent drin. Inzwischen liegt die obere Schwelle sogar minimal näher als die untere. Zu beiden besteht aber ein großer Puffer. Der Stopp wird erneut deutlich erhöht, nunmehr von 4,40 auf 4,90 Euro.

DAX-Chart