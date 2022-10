Die kurze Euphorie von Anfang Oktober ist schnell verflogen. Intakte Abwärtstrends halten die Baisse am Laufen. Beim durchaus aussichtsreichen DAX-Inliner wird der Stopp weiter erhöht. Von Stefan Mayriedl

Nach der DAX-Rally an den ersten beiden Handelstagen im Oktober ist bei den Bullen bereits wieder Ernüchterung eingekehrt. Am Montag, 10. Oktober waren bereits wieder drei Viertel der Gewinne eingebüßt und heute gibt es ein Einwochentief zu vermelden. Sollte der Index auch wieder durch die lediglich mental bedeutende 12.000er-Marke stürzen, dann käme es auf den Härtetest um 11.850/11.893 Punkte an, wo die bisherigen Jahrestiefs liegen. Werden diese mit einem 23-Monats-Tief unterboten und die intakte Baisse damit weiter bestätigt, dann steht das markante Zweijahrestief 11 450 Zähler auf dem Prüfstand. Unter Fibonacci-Gesichtspunkten liegt das DAX-Ziel ohnehin beim 61,8-Prozent-Fibonacci-Retracement der 2020/21er-Aufwärtswelle, welches bei 11 324 Punkten liegt.

Nach oben schaut man auf einen neu etablierten, vom Vierwochenhoch des 20. Septembers ausgehenden Abwärtstrend. Diese Trendlinie sorgt zurzeit um 12.570 Zähler für Widerstand. Robuster ist jener um 12.673/12.736 Punkte, wo sich das bisherige Oktoberhoch sowie die mittelfristig bedeutende, fallende 38-Tage-Linie bewegen. Der 55-Tage-Durchschnitt verläuft mittlerweile an der 13.000er-Marke und ein zweimonatiger Abwärtstrend um 13.190 Punkte. Und obwohl derzeit sehr weit entfernt, sei auch der neunmonatige Basis-Abwärtstrend dieses Jahres erwähnt, der zuletzt im August ganz vorsichtig angetestet worden war: diese Trendlinie ließe derzeit Kursavancen bis etwa 13.475 Punkte zu

Wieder leicht mit minus fünf Prozent ins Minus gerutscht ist der vor knapp drei Wochen empfohlene DAX-Inliner HB7QU4. Innerhalb der Spanne 11.400/14.600 Punkte ist vom aktuellen Niveau aus bis zum 18. November ein Gewinn von 62 Prozent drin. Da die untere Schwelle aber latent gefährdet bleibt, ist ein striktes Stop-loss-Management geboten. Wegen des gestiegenen Zeitwerts kann der Stopp weiter nachgezogen werden, nunmehr von 3,60 auf 3,85 Euro.

DAX