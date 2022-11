Erstmals seit neun Monaten notiert der DAX über der 200-Tage-Linie. Damit verfestigt sich die Hoffnung auf ein Ende der Baisse. Mit unserer DAX-Position liegen wir nach sieben Wochen bei plus 44 Prozent. Das Verkaufslimit wird leicht erhöht. Von Stefan Mayriedl

Nein, der Ausbruch aus dem seit Jahresanfang gültigen Abwärtstrend war in der vergangenen Woche keine Bullenfalle! Inzwischen hat der DAX nicht nur ein Zweimonatshoch bei 13.689 Punkten erreicht, sondern notiert damit erstmals seit dem 2. Februar über der 200-Tage-Linie. Nun geht es darum, den langfristig bedeutenden Gleitenden Durchschnitt nachhaltig zu überwinden. Nach klassischer charttechnischer Theorie wären dazu drei aufeinander folgende Schlusskurse notwendig (bisher einer), beziehungsweise ein Abstand des DAX von mindestens drei Prozent (aktuell 14.027 Punkte).

Im Chartbild selbst ist nun schon einmal Platz bis zum Fünfmonatshoch bei 13.947 Zählern. Aus Fibonacci-Sicht gab es ebenso bereits ein kleines Kaufsignal, denn das 38,2-Prozent-Retracement der Januar-Oktober-Abwärtswelle wurde überwunden. Von dieser Warte aus liegt das nächste Kursziel bei 14.074 Punkten, wo die Hälfte der Verluste wieder aufgeholt wären. Eine erste waagrechte Unterstützungszone zeigt sich um 13.200/13.250 Punkte, wo auch der gebrochene Abwärtstrend verläuft. Darunter sichert das Zweiwochentief 13.022 Zähler ab, ehe die mittelfristig bedeutenden Gleitenden Durchschnitte der vergangenen 38 und 55 Börsentage gefragt wären. Diese steigen inzwischen beide an und verlaufen um 12.720/12.800 Punkte.



Der vor sieben Wochen vorgestellte DAX-Inliner HB7QU4 notiert kurz vor dem Laufzeitende bei plus 44 Prozent auf. Innerhalb der Spanne 11.400/14.600 Punkte ist vom aktuellen Niveau aus bis zum 18. November ein Zusatzgewinn von sieben Prozent drin. Wir erhöhen das Verkaufslimit auf 9,70 Euro und ziehen den Stopp auf 6,25 Euro nach. Ist die Gewinnmitnahme erfolgt, wird an dieser Stelle ein lukrativer Nachfolger präsentiert.





DAX-Chart